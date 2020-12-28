美國總統川普27日簽署《2021財政年度聯邦政府撥款法案》、《西藏政策與支援法》以及我國最關心的《台灣保證法》。不過，要求行政部門對台軍售常態化、強化台灣不對稱與作戰能力，以及支持台灣參加國際組織的《台灣保證法》究竟會執行到什麼程度，主要得看美國新總統拜登與中國領導人習近平。

美國聯邦國會21日通過2021撥款法案時，川普曾揚言他會否決該法案，果真如此，不僅引頸企望經濟紓困的美國3億多人民警張萬分，也讓總統當選人拜登忍不住跳出來呼籲川普趕快簽署，以免為美國帶來災難性影響。

惟從《台灣保證法》與相關方案占聯邦政府撥款法案的金額比例、《台灣保證法》與先前類似法案的內容，以及拜登的全球戰略與對華政策等角度來看，不免讓人懷疑《台灣保證法》究竟能夠執行到什麼地步。

首先，在全部2.3兆美元的撥款法案中，經濟紓困方案就占了9000多億美元，另外約有1.3兆多美元用在聯邦政府各機構的開銷與用度。

此外，美國撥款300萬美元用在推動美台《全球合作及訓練架構》（GCTF)包括公衛、執行、能源、婦女賦權、網路安全、媒體識讀與良善治理等領域的合作與訓練計畫。而《台灣保證法》與《西藏政策支援法》主要是國會的意見與建議，用到聯邦政府的經費相當有限。

由於行政部門是看預算來決定如何推動政策，有多少錢辦多少事；因此，《台灣保證法》要執行到什麼程度，主要得看行政部門的立場與態度，而新總統拜登心中怎麼想又特別重要。

其次，過去4年，川普簽署的友台法案計有《台灣旅行法》、《亞洲再保證法》，以及2018-2020財政年度《國防授權法》內包括鼓勵美台軍艦互泊、強化台灣不對稱作戰能力、軍售常態化的一些修正案。

儘管這些友台法案與修正案來勢洶洶，讓大陸不安；但是美國行政部門其實只是選擇性地執行，敷衍一下國會而已。事實上，行政部門真要執行這些友台法案或修正案的內容，單是《台灣關係法》這個法源就足以讓行政部門盡情揮灑。若是行政部門執行的誠意不夠，總統就算簽署100個友台法案也沒用。

第三，《台灣保證法》建議，在該法通過180天內，國務卿必須向參眾兩院外交委員會提出報告，說明《台灣旅行法》、《台灣保證法》以及美國對台交往原則的執行情況與結果，並提出改進建議。 國會如能利用此一機會持續表達關切，或能有助於推動台美雙邊貿易協議的推動。

第四，《台灣保證法》建議行政部門協助台灣參加世界衛生大會、國際民航組織、國際刑警組織、聯合國農糧組織，以及聯合國教科文組織。不過，不論美國再怎麼幫忙，只要習近平與蔡英文總統的關係有如陌路，我國恐怕仍得在各國際組織的大門之外徒呼負負。

最後，拜登入主白宮之後，當務之急自然是防疫與經濟。在對外關係上，歐盟、日本、中國、俄羅斯自然比較優先。一時之間，除非有重大事件發生，兩岸關係或台灣議題應將不會是優先處理項目。

由此觀之，雖然川普簽署《台灣保證法》，但蔡英文總統也別高興太早，因為一則兩岸關係不改善將為該法平添路障，二則拜登新政府打「台灣牌」的意願與興趣遠比川普為低。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）