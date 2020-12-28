就在美國開打疫苗之際，全世界還來不及鬆一口氣，英國卻傳出傳染力大增的變種病毒。台灣則繼印尼移工大舉帶入100多例確診、俄羅斯舞團多人感染、外籍機長造成本土傳播之後，27日倫敦返台專機更出現3例新冠確診病例。一連串事件，看似情境不同，卻有著相同的癥結，就是防疫大小眼，欠缺科學邏輯，造成疏漏連連。

傳染病特色是星星之火可以燎原，一旦錯失機先，付出的代價至為可觀，不僅損及健康，更造成龐大醫療開銷與經濟活動之重創。防疫策略之鬆嚴，應依據病毒特性、風險與效應來設計，絕不能取決於個人好惡，更不能看膚色、看國家、看階級。新冠病毒症狀不典型、不明顯，一旦社區傳播，將造成醫療上難以辨識而潰堤，而台灣過度倚賴的核酸檢測卻有偽陰性太高的弱點，單次檢測容易漏接，因此，戰略重點，第一是決戰於境外，第二是透過多重聯防，採取症狀、核酸檢測與抗體檢測的聯合過濾，來減少漏網之魚；然後，才是透過檢疫，以時間換取空間，多一道緩衝關卡。

欲決戰於境外，不僅應減少入境人數，更必須將檢疫防線拉到登機前─除了3天內核酸陰性檢驗報告、體溫正常，亦必須搭配登機前的健康聲明（是否有症狀）與接觸史聲明，而非先在機艙密閉空間內長時間群聚，等到抵達才處理！登機前有疑慮之外國人，應不准入境，而本國人，則應在登機、搭機、下機過程，比照病人，嚴予防護及區隔，以避免傳播給其他旅客及工作人員。其次，下機後，應再次進行檢測、填報健康聲明與接觸史聲明，都陰性者才可入住檢疫旅館或居家檢疫，以減少檢疫處所的破口風險。

指揮中心除曾針對菲律賓來台者普篩，其餘至今不肯採行。然而，印尼、俄羅斯舞團、航空與漁業人員，在在顯示高危險群有許多隱性感染者，且入境前的檢驗報告疏漏多多，大多是自費檢測才發現。在野人士早就不斷呼籲比照菲律賓來台，入境一律採檢，政府卻拿出錯誤的偽陽性數據來唬弄全民，宣稱陽性太多會癱瘓醫療體系，而忽視真正危險的偽陰性問題。印尼一百多例來台，照顧的是高風險的失能長者，若非民間採檢發現，會產生甚麼後果？而此次英國疫情傳染力特強，已擴散至多個國家，危險性高於菲律賓，除了類包機乘客，其他自英國入境者，乃至於未來各國入境者，何以就不須檢測？到底科學依據何在？若經費不足，亦可依傳染病防治法徵收費用。

航空人員破口，也是大小眼所致。早在機長事件之前，就曾爆發我國兩家航空公司人員都有違規情事、也開罰過。明知高風險，卻採低檢疫規格，而且未使用一般民眾的電子圍籬、沒有落實健康管理記錄，指揮中心亦未進行稽核。即使些微調整檢疫天數，面對高風險群，仍應搭配科學檢驗措施，確保當事人與其他人員之安全，未來則應列為疫苗優先接種對象。

英國變種病毒造成全球人心惶惶。科學防疫、多重把關，是對付狡猾病毒的必要策略。偏偏台灣把檢驗當作天上仙桃，藏而不用，而且價格奇高、限制多多，流程也未有效精進簡化。不斷漏接，付出高額社會成本，所為何來？是該好好檢討，確實依風險、一致化防疫標準的時候了。

（作者為陽明大學兼任教授）