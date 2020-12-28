從8月底蔡英文總統宣布開放萊豬進口以來，關於萊劑的討論，可以說是占據台灣政壇的主要版面。雖然民進黨不斷護航當年反萊豬萊牛的雙標說法，但是從美麗島電子報最新的民調數據來看，無論是蔡英文、蘇貞昌的施政滿意度，抑或是民進黨的支持率，其實都受到重創，後續政治影響值得觀察。

首先是民進黨部分，在8月時的正向與負向評價分別是55.3%和35.4%，然而到了12月，分別下降到45.9%與46.3%，負向評價自選後以來首次超越正向。而造成民進黨形象崩壞的主因，則是在於20至39歲年輕族群的轉向，從原本6成的正向評價下降到只有4成初，負向評價則從2成多上升到近5成，是目前除50至59歲外，唯一負向大於正向的年齡層。

其次是近期爭議頻傳的行政院長蘇貞昌，繼日前的TVBS民調指出蘇的滿意度已黃金交叉，不滿意度高於滿意度，這次的美麗島調查，也同樣佐證此一趨勢，顯示蘇的施政滿意度為46.8%，不滿意度則為49.3%。這兩項數據，在8月時分別是60%和34.5%，升降趨勢相當驚人。

很清楚的，擋在第一線的蘇，曾被台灣民意基金會民調指出是台灣人最討厭的政治人物，在未來相當可能繼續走下坡，步上所有行政院長的後塵，黯然下台。

至於蔡英文的部分，雖然民進黨日前公布自家民調，聲稱蔡的滿意度高達60.9%，而美麗島的數據也指出目前仍有54.3%的滿意，兩者差距不算太大。然而把時程拉長來看，倘若對比萊豬開放前，蔡的滿意度其實是下降11.1%、不滿意度則提升12%。來回2成多的差距弭平，不可謂沒有影響。特別的是，與民進黨支持率相同，蔡的升降主要因素也在於年輕族群，從過去7成滿意、2成不滿意，轉變到5成多滿意、近4成不滿意。

此外，蔡雖然滿意度仍超過5成，但目前不滿意度也高達43.5%。但以過去4個月，每月平均2至3%的差距縮減速度來推估，預計再2至3個月，蔡就將面臨到黃金交叉的困境。尤其是根據民進黨的民調，蔡目前的滿意度構成，其實有一半來自於防疫，一旦防疫蜜月期結束，蔡的民調崩盤就可能來得更快、更猛。

至於最大在野黨國民黨，從8月底至12月，不僅正向評價增加、負向評價下降，與民進黨原先高達17.3%的政黨差距，如今也追到只差7%左右。甚至根據TVBS的調查，只有3%，兩黨幾乎呈現五五波的平盤趨勢。從大數據庫來看社群媒體，從宣布開放萊豬以降，羅智強與江啟臣對民進黨的攻勢可以說是居功至偉。而政論節目「野台」更是「民進黨」文字雲的核心，扮演發動機的角色。

總的來說，雖然開放萊豬在立法院通過，然而考量到明年8月的萊豬公投，此議題勢必不會就此淡出民眾的眼光，而相當可能成為817浪潮的阿基里斯之腱，終結綠色神話。

（作者為華青會副理事長）