新冠肺炎疫情大流行對航空運輸產生了巨大影響，航空公司面臨著因應疫情發展而不斷改變的國際組織規定，以及不同國家當地國邊境檢疫規範的許多相關的潛在責任與風險，必須隨時提出有效防疫措施計畫及修正載客契約政策，以維護航空運輸安全。故航空業因其可能加劇疫情傳播，而成為各界關注重點之一。

新冠肺炎疫情爆發以來，國際航空運輸協會（IATA）不斷修正「大流行期間和大流行後客艙操作指南」提供航空公司各種防疫措施；ICAO亦公布各國應依據「COVID-19公共衛生危機期間的航空旅行指南」，制訂航空公共衛生程序；歐洲航空安全局（EASA）也發布了適用的指南，並呼籲各航空公司和機場儘量與不同國家政府公共衛生部門合作。2020年6月7日，交通部民用航空局修正「國籍航空公司實施機組人員防疫健康管控措施作業原則」，自外站返國之航空公司機組員不列入通報社區居家檢疫14天名單。

據報載，12月23日，長榮機師僅隔離3天，造成本土感染再現的問題，也使國人對第三項作業原則第六款（1）乙之規定是否過於寬鬆提出質疑。12月28日，指揮中心公布修正作業原則，長程航班或入境他國的機組員，返國後必須完成7天居家檢疫且安排採檢陰性後才能進入社區。依據《國際衛生條例》第28條有關入境港埠的船舶或飛機防疫規定，可採取世衛組織建議的衛生措施或本條例規定的其他衛生措施。依據美國CDC於2020年12月10日公布隔離標準，對於新冠肺炎無採檢情形下需隔離10天，採檢陰性需隔離7天。歐洲EASA報告機組人員需隔離14天。IATA於11月提出報告希望一次採檢零隔離；ICAO提出在到達前72小時進行測試，並在第4天或第5天進行第二次測試，到達後7天再次採檢。顯示相較於各國際組織，我國對於機組員之檢疫規定較為寬鬆。

然而，此次紐西蘭籍機師染疫事件重點應該是找出原因，防範於未然，若依規定執行，卻還造成染疫，表示目前政府的航空運輸相關防疫規定仍然不夠完善；另外，政府實施機組員入境3-5天居家檢疫規定，係因怕航空公司檢疫過久會有人力不足問題而造成飛航中斷，但現在很多國家都停飛了，應該重新檢討是否機組員與旅客可以一視同仁落實14天居家檢疫，如果做不到，至少照ICAO國際組織的建議，機組員與旅客落地入境全面採檢，二採陰性後才能再執行下一趟任務或進入社區，以避免航空運輸成為防疫與安全破口。

最後，隨著新冠肺炎疫情及未來潛在危機，政府及各航空公司在負擔大眾運輸社會責任下，皆應不斷蒐集國際組織最新資訊，檢討修正相關規定與擬定完善防疫計畫，航空公司更應落實各項防疫標準作業程序及管理，讓機組員、旅客及全民免於遭受感染的恐懼。

（作者蔣昭弘為中華科技大學航空服務管理系助理教授；凃維穗為國家政策研究基金會高級助理研究員）