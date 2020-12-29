朴子很熱鬧。

早上不論是第一還是第二市場，從那入口就可以聞到濃濃的傳統早餐味，人潮就不遑多說了，朴子老人精力旺盛，叫賣聲和討價聲接踵而來。晚上時分尤其下班後，真可以用張燈結彩來形容，每家店鋪都排滿了人，口碑的特色小吃開賣一個小時就已經銘謝惠顧，若不打電話事前跟店家還真是會每晚向隅。

也不知道是每家老闆記性特別好，還是因這封閉的熱絡小城，對於生疏的初來面孔總會特別有印象，光臨過的隔晚再去，收錢時老闆總會再次熱情地向你大聲招呼，問道怎不點昨天吃的。這個熱鬧的城鎮夜晚忙碌，洗滌一身疲倦，讓人只想專心大快朵頤眼前的道地美食。

同樣，上海也很熱鬧。

街上車水馬龍，害得外賣小哥得鑽左鑽右，怕失了時被投訴扣錢。路上有些店家門可羅雀，有些店家戶限為穿，但口味好壞不是取決於人潮，因能在上海存活的店家都是頂讚，只怕不合你胃罷。人來來去去，老闆誰也記不得，只會喊著記得掃支付寶或微信付款，上菜速度也是奇快，只怕你吃太慢。每晚下班後走在高樓大廈間，每個人好似一條小到不行的魚，拖著長長的背影，遊蕩在這街街巷巷中，尋找著家的方向，卻又享受著迷路的過程，偶爾停下腳步想好好地看看這四周。

「不好意思小姐，別擋在這裡，妳到底要不要走路啊。」

「抱歉，抱歉。」

隨意走進某家黃燜雞米飯，人很多，坐在這裡頭的人，明看著一群人排在店內中間，仍漫不經心地滑著手機，菜盤明空了許久卻還不走。但人潮持續，濃濃煙味繼踵而來，粗俗的話語迴盪其中，這小店的客人白領或藍領階層都有，坐我正對頭的是個韓國人，右邊似乎是東北來的大叔。

也是說中國真的大，各省有著各省獨立的文化，再加上現在外資開放，各國人種又相繼而入，中國真是什麼樣的人都有，從文盲到高知識分子隨手可得，所以說在大陸溝通真的困難，英文好不一定管用，中文不好也不一定差，有腦不一定通，沒腦說不定還好生活，對上頻率的對話絕對是上輩子燒來的好香。

如今，這形形色色似乎全群聚一堂在品嘗這美味的黃燜雞米飯，只有在求溫飽時，才有無國界文化。上海各種各樣的人都有，多待待小店、公車和商場就會知曉，但粗俗裝逼是大抵的風氣，也許是因為害怕被這一波又一波湧入上海的人潮給淹沒罷。

這些排隊剛拿到餐的人也倒是有趣，入境隨俗地硬是和原來坐在那頭的人擠在一桌，讓他們知難而退，趕快結束占位。不過似乎無用，兩方厚臉皮的程度不相上下。

但大家都還是挺守秩序的，離開前都還是會主動掃碼付款，很少見人吃霸王餐。

見那頭有張空位，我坐了下來想好好品嘗上海最有名道地名菜黃燜雞米飯。我看著店小二根本無暇管掃碼付款與否，但最後還是輸入付款。知道禮教吃人吧？──誰才是真正的野人誰也說不清呢。

（于橘／台北市）