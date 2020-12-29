齊柏林的《看見台灣》航拍記錄片（獲2013台灣電影金馬獎）和《飛閱台灣國家公園》航拍（獲2012美國休士頓國際影展金牌獎），從九份金瓜石、屏東大鵬灣，到相傳李鐵拐、呂洞賓、何仙姑休憩過的台東三仙台，讓世人鳥瞰看見台灣山林之美與天然及人工景觀之勝。

其中台灣橫貫公路幾乎是不可思議的鬼斧神工，是成千上萬來自大陸各地的老退伍軍人（榮民）流血流汗多年的成果，超過兩千榮民弟兄為建設橫貫公路獻出了生命，同樣遺憾的是，齊柏林於2017年進行航拍時失事犧牲。

而大陸中央電視的《地理中國》也讓世人看見大陸，而且既有航拍自然景觀之美，還有鳥瞰各地人文歷史地理之偉。

看見台灣，當然不止於航拍，從把所有出租汽車（遊覽車、公車、計程車、網約車輛等）的車牌都用紅色字樣的人性化乘客安全措施，到首屈一指的晶片設計，到世界最大的先進半導體製造，都讓世界不僅看見台灣，更對台灣刮目相看，這些都值得大陸相關單位與業界取經。大陸技工院校有2300所以上，但目前高級技工缺口人數仍近2000萬人，而對台灣經濟起關鍵性作用的中小輕工業的師傅帶學徒「黑手」傳承，類似德國，很成功，這些或也值得大陸業界借鏡。

看見台灣，也看見台灣與大陸的許多難以分割的共性。例如台灣人，除了為數不少的日本投降時的日裔遺民和數量甚小的外國移民，台灣的其他人口都源自在不同時代從大陸過來的，包括台灣高山原住民。台灣話閩南語也源自大陸古早的中原河洛語，又例如台灣人與義烏人都有在口袋沒有幾塊錢，外語一竅不通，提個小皮箱，就能漂洋過海，跑盡天南地北，打出一番天下的精神、毅力與能力。

還有那抗擊新冠狀肺炎疫情，台灣和大陸都是全世界的表率，在出現疫情之初，一聲動員，大陸有來自各省市的364支國家級醫療隊，齊聚武漢抗疫，堅持到每百萬人口死亡率為3人，是世界主要國家最低者，在如今全球已知疫情患者超過8000萬、死亡超過170萬人的水深火熱之際，尤為難得。

40多年前，台灣、香港都一躍成為亞洲四小龍之一，與其相似，20多年前，大陸一躍成為科技大國。自1967年計算，在近30個發表科技學術最多的國家裡，大陸榜上無名，直到2000年左右，大陸才敬陪末座，名列其中，但是到2019年底，大陸超越了美國，一躍成為發表科技學術論文最多者，達52萬8863篇，這也是大陸成為世界最大貿易國、最大工業國的原因之一。

看見台灣，也看見大陸，因為，正如旺旺集團董事長蔡衍明近日說道：「我們是堂堂正正的中國人，也是堂堂正正的台灣人。」

（趙爾東／太空工程師）