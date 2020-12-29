1980年代末期及1990年代，政府積極推動重大公共建設、徵收公共設施保留地、強化社會福利制度等重大政策，造成政府支出過度且快速膨脹；再加上擴大租稅減免範圍，以及稅收成長減緩甚至停滯，使得政府財政由平衡轉為赤字，債務不斷累積，財政健全已難企求！

基於事態已顯嚴重，2001年8月，總統府召開「經濟發展諮詢委員會議」，其重要結論之一，就是成立行政院財政改革委員會(簡稱「財改會」)，積極推動財政改革，以「五至十年內達成財政平衡」為總目標。因此，政府於2001年9月成立財改會，從課稅收入、非課稅收入、政府支出等方面，提出健全財政之改革方案，期能達成財政平衡目標。主要的具體決議，除加強支出節流，以及新增支出必須要有新增財源外，就是調整租稅結構、提高消費稅比重，同時適度調高營業稅率、取消不合時宜的租稅減免等，藉以提高租稅負擔率至合理水準，進而達成財政平衡。然而二十年過去，至今仍然無法在根本上做到。

其實，歷任財長都有推動財稅改革的共識與體認，相對上似乎欠缺改革的膽量與魄力。現任財長蘇建榮多次接受媒體專訪指出，稅制結構應該調整，也須提高消費稅比重，並且擴大稅基，稅收才能適足成長。不過他也曾說因為做不到，故不會推動加稅方案。然而蘇部長針對各部會競相提出減稅優惠，倒是指出財政部會嚴守「減稅規模不擴大、稅收不減少、租稅優惠有期限」三項原則；並且主張透過人工智慧、大數據找稅源，將地下經濟地上化、攤販有效納入管理，合理課徵一些稅。此處雖然肯定蘇部長的穩健作為，卻因其主要傾向稅務行政的強化，雖然務實但相對顯得改革企圖保守。近年來出現一套說法，即所謂的「現代貨幣理論」（Modern Monetary Theory, 簡稱MMT），大幅弱化財稅改革與財政平衡的重要性與必要性。依其論點認為，在國家主權貨幣的運作下，主要透過貨幣發行而不是稅收，就可以融通各項財政支出，包括國防、基礎建設、教育、社會保障、醫療保健、住宅與環保等；只要不引起通貨膨脹，財政赤字與債務累積何患之有！此種自視為「哥白尼式」的突破，其實大有可議之處。

由於透過貨幣融通各項政府支出，絕不是白吃的午餐，更不是拯救財政赤字的救星。此種近乎「烏托邦式」的觀點及「五鬼搬運」的行徑，一旦操作上癮，就很難擺脫通貨膨脹的肆虐。若是執政者執意採用MMT的說法，以印鈔票方式來融通各項支出，蔑視在財政紀律、赤字削減、公債管控、財政平衡上的應有努力，整體社會恐將付出巨大代價。縱使是美、日等貨幣主權國家，透過印鈔施政均可能面臨通貨膨脹的壓力，台灣更不能受此學說迷惑而拖累財稅改革的步調。

或許鼓勵民間參與公共建設與服務，可以降低政府財政負擔，卻並不是穩定與可靠的方式。政府為了推動國防、經建、教育、社福等政務，其最適當財源當然是稅收。除了所得稅收外，調高加值型營業稅率尤其扮演重要角色。OECD國家大都是如此，稅率多在20％左右。鄰近的日本，或被推崇為實施MMT的代表性國家，其實經過包括安倍在內三位前首相的努力，在三十年內，將加值型營業稅率一路由3％，經過5％、8％，調高至10％，對財政狀況的改善及政事的推動大有幫助，可算是對日本採用近乎MMT的融通方式，進行比較負責任的矯正。

就台灣而言，雖然加值型營業稅具有累退性，然而政府已於2011年開徵具奢侈稅性質的特種貨物及勞務稅，提升高所得者的稅負，將可增進整體消費稅的公平性。依據加值型及非加值型營業稅法第10條規定，營業稅徵收率經立法授權，在5％至10％範圍內由行政院定之；行政部門當可展現魄力提高現行稅率，開創健全財政的歷史新頁，實在不應在加值稅實施三十多年以來，仍然不動如山的維持在5％的稅率。況且，加值型營業稅的提高，可以矯正租稅負擔率嚴重偏低的現象，對財政赤字及債務削減發揮根本上的功效，故而調高營業稅率不應一再蹉跎。此外，若能配套加強對資本所得課稅，減少稅基侵蝕，就整體稅制而言，將會朝向具公平、效率、適足的方向邁進。

其實，財政或稅制改革是一項艱難的工程，也不是財政部單一部會之事，必需仰賴各部會協同一致與大力支持。由於財稅改革會遭到利益團體的反對，政治人物也可能失去選票，改革之途必然佈滿荊棘，故必須拿出膽識與魄力來努力克服。各部會若能捐棄本位主義及各自利益，形成推動改革的共識與力量，將可健全國家財政；畢竟「財政為庶政之母」，其重要性絕對不可輕忽！

(工商時報)