拜登即將接任總統，儘管其外交團隊明言將持續加強美台關係，蔡英文政府也跟著世界各國對拜登當選表達恭賀，並希望雙方保持友好關係。儘管如此，在表面的外交辭令之下，情況絕沒那麼簡單，選前蔡政府側翼的政治人士、媒體、網軍等，對拜登兒子杭特，乃至拜登本人無止盡的醜化和羞辱，使盡一切手段阻止拜登當選，難道就一筆勾消嗎？當然不是，未來帳必然會一筆筆來算。

首先，蔡政府可能有錯覺，以為在台灣醜化對手無往不利的那一套，拿到海外一樣行得通。也可能習慣誤以「價值理念相同」來形容自己和美國政府的關係。不過，拜登得票超過8000萬，大贏川普600萬票以上，都是歷史紀錄。每一張投給拜登的票都代表一份反對川普現行政策的美國主流民意。拜登是美國傳統建制派領袖，依行國務院專業人士的理性政策，必將重回以俄羅斯為主要敵人，同時與中國大陸和解合作的老路。因此，與蔡政府的仇中路線必然是「基本價值理念大不同」。

此外，個人私怨也會產生態度微妙的差異。簡單舉例，《蘋果日報》老闆黎智英以違反國安法遭逮捕，川普政府大加撻伐，蔡政府也民主人權地批評一番。不過，拜登團隊卻保持低調，耐人尋味。大家不會忘記，選前黎智英的一名助理承認假造杭特特權牟利以及性醜聞，而之前共和黨極右人士曾拿來大作文章，港台《蘋果日報》以及蔡政府側翼媒體和網軍對此也成天口沫橫飛，醜化杭特和拜登已經到了下流的程度。即使真相最後澄清，造假行為普遍受到譴責，那些曾經大肆散播假新聞的蔡政府側翼也毫無愧色，更無歉意，繼續大量傳布川普口中的繪影繪聲的「選舉舞弊」。

這裡牽涉到二件事情：其一，蔡政府只因「新聞比例」問題就關掉中天新聞台，對於製造拜登家人醜聞的假新聞卻不置一詞，何其厚顏。別忘了，《蘋果日報》至今也沒關門。其二，儘管黎智英已經澄清此事與他無關，不過拜登會相信嗎？拜登團隊會認為不擇手段利用假新聞傷害拜登家人、阻止拜登當選的台灣綠媒，與蔡政府毫無瓜葛嗎？

拜登團隊不是無知的傻瓜，拜登從政數十年，政治手腕嫻熟、以溫和平實的方式大勝民粹強人川普。事實上，從選前至今，一些跡象已很明顯，包括拜登投稿美國《世界日報》談美台關係。勝選後，拜登幕僚坎博也期盼兩岸緊張情勢趨緩及恢復某種程度的對話，雖然後面又加了幾句美國安全承諾的門面話，但這跟蔡政府「共同抗中」的論調已有根本的不同。當拜登正式上任總統，團隊在行政部門裡也陸續就任後，這些原來看似小事的線索，就會成為改變局面的政策邏輯。

簡單說，過去與美國共和黨右翼聯合造謠傷害拜登和家人的蔡政府側翼，乃至扮演川普馬前卒的蔡政府，拜登團隊會有什麼觀感？他們會當蔡政府是真實民主政府嗎？當然不會。明春之後，當美國新政策逐漸展現效應時，拜登政府回敬蔡政府到什麼程度，將會更清楚明確了。