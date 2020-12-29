中天頻道被NCC關台，眾人沸沸揚揚；筆者從個人角度觀察此事，感覺中天若能把握好轉型契機，則塞翁失馬，焉知非福。科技不斷進步，媒體行業的競爭型態亦隨之發生重大轉變；全球有線電視的收視群，長期以來，有減無增。當前所有依附於第四台的頻道，不僅面臨著被「後浪」觀眾拋棄的現實；退休多年的長輩們，也不斷的升級為主動選擇式的收視群；銀髮族發line或是朋友圈的頻率，早已堪與年輕人匹敵。有鑒於此，筆者提出以下幾點建議，敬供中天領導層參考：

一、主流媒體與社群媒體融合為一：媒體原有所謂的主流媒體（傳統媒體）與社群媒體兩大類；但隨著自媒體的數量與質量急遽升高，主流媒體與社群媒體的界限正在不斷消融。在網路世界中，誰有流量，誰就能帶貨，誰就能發揮影響力。最著名的社群媒體使用者，肯定是美國總統川普，開啟了twitter治國、twitter吵架、twitter上訪，甚至是與twitter平台互懟的五花八門使用社群媒體模式；如今關切美國政治新聞的第一資訊來源，已經不是什麼主流媒體，而是緊盯著川普的twitter帳號「Donald J. Trump」。

2020年11月美國大選的新聞熱度至今未褪，CNN、ABC、NBC等電視台；《紐約時報》、《華盛頓郵報》、《時代雜誌》，甚是遠在歐洲的BBC等世界級主流媒體，外加社群媒體的龍頭大哥Facebook、Twitter等在內，聯手封殺或竭力詆毀川普；但是川普藉著網路的特性與社群媒體的開放性本質，將其「Never Give Up」精神發揮得淋漓盡致，即便大選失利，仍然收穫7400萬選票，並且成了鞏固與凝聚美國某一階級利益與意識形態的掌門人。從這個例子就能看出，當今的資訊傳遞已經進入了自由搏擊時代，連「守門員」都有可能不講武德，或是拉偏架；但是網路世界中不乏打不死的頂級小強，誰是真正贏家，真的很難說。

二、中天的華麗轉身與嚴酷挑戰：在傳統的第四台頻道裡，一個單一頻道一天能提供的節目最多就是24小時；但是一個一天只能提供24小時節目的網路平台，不必勞NCC大駕，不是發展不起來，就是很快陣亡。在網路世界裡，觀眾的收視方式與主動性均與第四台頻道大為不同。如今每天泡在網路上超過8個小時以上的人，遍布了所有年齡層；這不僅僅是出於娛樂或是交流所需，網路已經完全嵌入了絕大多數人的日常工作；在這樣的情形下，有多少人還能有時間坐在客廳的沙發裡看電視？

對於中天來說，立刻要考慮的問題是大幅升級現有的app與網頁功能，目的在於承載一天至少有240小時，乃至於2400小時，甚至是24000小時的精彩節目。很顯然的，中天將不能完全依賴自己製作節目，必須將平台開放，將具有一定競爭力的海內外自媒體們（包括：政治、社會、娛樂、各種專業知識提供者），整合至中天平台；讓自媒體們以自己最擅長的方式，在中天平台上發光發熱。

筆者近日訂閱Netflix，用戶體驗甚好。Netflix不僅自己製作各式電影與電視劇，也讓其他製作公司的優質影視產品放在其平台上販售；由於介面設計精良，其收視客戶已遍及全球。Netflix在當下這一秒鐘所提供給觀眾的收視選擇，很可能就超越了台灣第四台所有頻道一年總計播送的影視節目總量。

英語世界的成功範例已經有了，中天如果決策布局正確，完全有可能成為全球華人匯流平台的大王；第一階段轉型的市場自應對準台灣市場，但是從現在開始，就應當積極布局全球華人市場，並將部分優質節目英語（字幕）化，期以攻占更多區域。這些看似龐雜的影視工程，以當前AI的能力，在技術上已經完全不是問題，成本也較數年前為低，而且日後還會繼續降低。

三、兩岸交流與東西匯通：近日我驚訝的發現台灣上中學的孩子們的日常生活用語，也包括了諸如：「塑料姐妹」、「幹飯王」、「凡爾賽」等用語，這些創新詞彙均從對岸流通而來。試問有那個台灣的年輕人是通過第四台頻道掌握這些用語的？我估計可能一個也沒有。當前兩岸當局層面雖然「說不到一塊兒」，但是在年輕人的世界裡，除了政治以外，能夠互通的事情多了去了。大陸發明了：「渣男」、「渣女」等創新詞彙，台灣人完全繼受；台灣習用多年的「機車」（筆者自信「機車」的形容詞屬性，乃筆者於上一世紀80年代，剛上中學時所創造），也為大陸同胞欣然接受。

第四台頻道節目的製作與播放模式，有很大的侷限性。5G時代已經來臨，中天正可藉此契機，拋棄第四台的窠臼，提前進入媒體的真正藍海。筆者估計，現今台灣第四台所有頻道的市值加起來，也敵不過抖音，更不用說You Tube。中天可以說是在最合適的時候，遭逢此難，完全有可能因禍而得福。

兩岸和平，中西匯通，非常重要。誠所謂：「中立弘德，天人合一」；中天能做與該做的事情還很多，任重而道遠，筆者僅以此寄予無限祝福。

（浙江大學兩岸法律與政策研究中心主任）