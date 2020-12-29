監察委員林文程日前質疑馬政府時代以「中華台北」名義參加世界衛生組織年會（WHA），涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌並指示外交部配合監委追查真相，又是一場惡行昭彰、自貶無能的國際笑話，不但招惹眾叛親離，更會孤掌難鳴。

我國參與國際組織是中華民國政府責無旁貸的責任。馬政府上任後，定調「活路外交」的總體目標為：「鞏固邦誼、擴大友誼、參與國際與維護尊嚴」，並以「尊嚴、自主、務實、靈活」作為處理涉外關係與爭取國際空間的指導原則。馬時代我國正式成為WHA的觀察員的成功關鍵在於「活路外交」三大等同重要、不可或缺的要素，亦即我國人民的期許、兩岸的互信與善意以及國際社會的大力支持。

馬政府的「不統、不獨、不武」立場昭示了在不損害主權、尊嚴與安全的前提下，積極拓展外交，加入國際社會。在SARS及禽流感疫情肆虐的經驗中，我們深刻體驗全民福祉在於防疫無破口以及與世界連結的重要性，當時優先討論參與WHA。

2008年11月大陸國台辦主任王毅表示，願意與台灣針對WHA案進行協商；11月22日APEC年會中的連胡會，胡錦濤表示：「只要有利於增進互信、有利於兩岸關係改善，均會積極加以研究。對於WHA問題，2005年達成之五項願景已明確表明，雙方恢復協商後可以討論，雙方應創造條件。」2008年12月31日「胡六點」的第五點：「對於台灣參與國際活動問題，在不造成『兩個中國』、『一中一台』的前提下，可以通過兩岸務實協商做出合情合理安排…」2009年國務院溫家寶總理表示：「對於台灣參與涉及台灣同胞利益的一些國際組織活動問題，比如像世界衛生組織， 我們會做出合情合理的安排。」

馬時代國際政要對於我國參與國際組織的重要發言，包括：美國國務院賀士凱（Jim Huskey）說，「每一國際組織的規章皆有獨特複雜之處，兩岸間宜就台灣參與國際組織尋求全面解決之道。」美國東亞事務資深主任貝德說：「台灣宜依實質需要考量來推動參與目標，並避免追求象徵意義的聯合國。」美國駐聯合國第二副常代狄卡羅（Rosemary Dicarlo）: 「美國遵循『一個中國』政策，樂意支持台灣以觀察員身分有意義參與相關國際組織。」日本交流協會總務部長龜井啟次：「日本支持中華台北透過其他各國均能同意的方式，以觀察員身分參與聯合國專門組織之會議。」英國外長米勒班（David Miliband）函覆台英國會小組共同主席溫特頓（Sir Nicholas Winterton）下議院議員：「英國不支持台灣加入以國家為會員要件之國際組織，但支持台灣務實參與組織章程允許且有明確成例之專門性多邊機構。」歐盟執委會對外關係總署亞洲司司長莫倫（James Moran）：「台灣宜務實先落實對WHO之『有意義參與』」。

蔡政府奢望「由國際走入大陸」、「棋手玩棋子」的外交已證明徒勞無功，何患再轉移焦點指控馬政府「出賣台灣」？莫非這場監察院前所未有的鬧劇是自導自演的樣板戲，再創議題，引蛇出洞，蔚為日落自殘的混水摸魚？

（作者為前太平洋經濟合作理事會（PECC）國際祕書處祕書長暨馬政府國家安全會議諮詢委員）