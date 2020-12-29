2020年的耶誕夜，民進黨送給全國同胞「開放萊豬進口」的大禮。9個行政命令以及2個配套開放萊豬的管理修法，除了極少數的3位綠委跑票外，一如外界預期，所有綠委都展現出護航萊豬的鋼鐵般意志，透過人數優勢，將反對萊豬進口的提案，全數否決。綠委甚至在表決攸關學童營養午餐，是否立法禁止使用萊豬的《學校衛生法》第23條時，將反對者扣上「阻礙台灣參與國際經貿」以及「讓中國得利」的大帽子，彷彿只要阻擋萊豬叩關，都是中共的同路人，也都是台灣的罪人。

然而，就在確定萊豬依照既定時程開放之後，綠委卻又大秀演技，立即回到在野時期監督政府的角色，有人落淚；有人批評行政部門放任店家自行下載台灣豬標章，恐造成標章失去公信力；也有人承諾將建構史上最嚴密的食安管控機制，以確保校園學童飲食安全。但不論是台灣豬標章問題，或是校園食安管控機制，其實早在表決前，在野黨都已紛紛提出質疑並要求配套修法。何以綠委表決前選擇噤聲、毫無作為，表決後卻又開始大肆批評、大秀演技？

綠委先護航、後監督的做法，顯然只是為了洗白「萊豬立委」稱號，以為事後的假慈悲、假動作，就能替自己護航萊豬的行為洗白，完全低估了人民的智慧。更令國人憤慨的是，依據立法院日前外流的公文顯示，竟連綠委自己也怕誤食萊豬，大大打臉民進黨先前所謂的科學證據以及安全容許的論述！

總觀蔡英文總統6年任期的種種作為，一切的核心都是操弄民粹式的國族主義。民進黨利用「仇中」以及虛幻的「台灣價值」兩張王牌，就能抵禦所有人對施政不滿的批評。從最早的促轉會、黨產會到近期的新冠肺炎小明事件與開放萊豬進口，屢試不爽，相信日後的福島核食問題，也會依循此例、比照辦理。

但民進黨在處理轉型正義或黨產問題時，尚且將國族主義的大刀，控制在揮向在野黨而已。如今，不論是小明或是萊豬，民進黨已悄悄將國族主義的大刀，揮向昔日戰友、同志以及人民，且力道絲毫不輸給對付在野黨。

歷史猶如一面照妖鏡！當前民進黨的作為，完全應驗「權力使人腐化，絕對的權力使人絕對的腐化。」民進黨政府在開放萊豬的過程中，不但不曾為過去的作為道歉，面對高達6成以上的反對意見，也未曾微調相關政策，只一味利用大內宣模式，洗腦民意。民進黨此舉徒讓蔡總統的「謙卑、謙卑、再謙卑」變成政治笑話。

如今完全執政下的民進黨，已悄然凌駕民意，失控成為國家怪獸。而繼開放萊豬之後，下一個挑戰國人價值觀的政策，勢必是開放福島核食。民進黨勢必複製此次作戰方式，再次突襲國會與人民。而台灣人民也恐將因為看不清「仇中」以及虛幻的「台灣價值」伎倆，導致被迫先吃萊豬，後吃核食的窘況！

（作者為立法委員國會辦公室主任）