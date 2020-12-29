美國萊豬元旦及將開放進口，逾半縣市首長堅持禁萊豬，縣市議會紛紛通過零檢出地方法規，中央與地方將陷入法律適用衝突，民眾也將面對萊劑造成的健康風險。曾對國人承諾施政「謙卑、謙卑、再謙卑」的蔡英文總統，逕以行政命令開放萊豬，「民選威權」導致全國人民籠罩在食安風暴中，這是台灣人民的悲哀。

蔡英文以817萬高票成功連任總統，在高民意基礎上，濫權施政漸漸往傲慢獨裁傾斜，一句「時空環境改變」逕宣布開放美國萊豬，忘了昔日身為在野主席時，曾率民進黨上街反毒牛大遊行，高喊如果民進黨執政一定會先與人民溝通，今昔對照格外諷刺。

「萊豬不等於毒豬」是蔡總統宣布開放萊豬進口後，民進黨為政策辯護主要論述，農委會主委陳吉仲及衛福部長陳時中想盡各種說詞，就是要說服國人開放萊豬不會有食安問題。從最近各大餐廳、賣場，甚至小吃店競相標示非萊豬憂慮，民進黨這一波洗腦攻勢，明顯徹底失敗了，影響所及，民眾吃豬肉意願降低，劣豬驅逐良豬，消費者與養豬戶都是最大受害者。

吃了萊豬到底是不是真的有害健康？是民眾最關心議題。行政院長蘇貞昌為蔡總統開放萊豬辯護時，曾以國際食品法典委員會（CODEX）在2012年已針對牛與豬的肌肉使用瘦肉精，經評估後制訂了萊克多巴胺的殘留標準，說明開放萊豬無食安疑慮，並多次以馬英九前總統開放美牛當墊背。蘇揆說法以偏概全，Codex的評估報告並沒有包含孩童、老人、孕婦及心血管疾病患者的特別風險評估。

這也是為何歐盟迄今仍未開放使用瘦肉精，世界各國對牛豬飼料添加萊克多巴胺的安全性看法也都不同，目前除了歐盟，還有包括中國大陸、印度、土耳其及伊朗等全世界超過160個國家，都不認同Codex評估報告，並嚴格禁用萊克多巴胺，台灣是全世界唯一主動向美「輸誠」開放萊劑的國家。

諷刺的是陳時中被問及是否願意帶頭吃萊豬3個月時，竟表示他有三高不能長期吃，退輔會主委馮世寬也公開表示不敢吃萊豬，並要求退輔會所屬單位一律採用國產豬牛，於是包括國軍伙食、教育部營養午餐、警政署及老幼照護機構等，主管機關都陸續宣布不吃萊豬，那萊豬到底誰會吃下肚呢？

開放萊豬最大問題在於源頭管理已淪為空談，未來美國低價萊豬進口後，不只國人愛吃的內臟分不清楚來源，美豬混雜製作各式豬肉加工品，包括貢丸、魯肉飯、肉鬆等國人喜愛的美食，更無法分辨到底是國產豬還是進口豬？消費市場亂象已可浮現，台灣豬標章試辦輔導期間，就爆出繼鬍鬚張及八方雲集明明取得台灣豬標章，卻仍使用進口豬肉，連民進黨立委高嘉瑜都要求農委會主委陳吉仲為此道歉。

萊豬風暴已無黨派之分，立法院會日前表決萊豬修法及行政命令，國民黨抗爭無力，反倒是民進黨表決前，立院黨團總召柯建銘信誓旦旦「跑票者會有機制處理」，結果依然有立委林淑芬、劉建國、江永昌，基於選票考量棄權未投票，顯示民進黨的憂慮破口已形成。

民進黨立委高嘉瑜在立法院質詢外交部次長曾厚仁，開放美國萊豬進口「是美國主動要求還是我方自己主動拋出善意？」曾厚仁未否認，且表示「這是就我方整體國家利益做考量」。說穿了就是押寶川普緊抱美國人大腿，如今川普落選、拜登即將上任，並宣示不再和其他國家簽定貿易協議，蔡總統顯然判斷錯誤，才會主動開門投降。

至於老是被民進黨拿出來說嘴的馬英九開放含瘦肉精美牛進口，至少馬政府尊重民意，全案送立法院審議，經民意洗禮才形成政策。蔡總統則是一人說了算，再找立法院背書、透過民進黨多數暴力快速通過行政命令。

馬政府同意開放含瘦肉精美牛政策時，當時帶頭抗爭最激烈的就是蔡英文，被罵翻了的馬英九在宣布開放含瘦肉精的美牛不到3個月，美國就宣布將台灣納入免簽國家、赴美觀光或商務旅行90天內免簽。蔡總統至今無法說清楚講明白，她開放萊豬能換回什麼？如果什麼都沒有，想想她承諾的謙卑施政，至少欠國人一個道歉吧！