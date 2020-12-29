孫中山如果再世，會怎麼看待世界局勢，中外關係？這是個關乎中國未來發展甚至兩岸關係的大哉問。

和平奮鬥救中國是孫中山的政治遺志，如果中山先生在世，看到大陸成為世界第二大經濟體，台灣重回中華文化圈，在民主政治道路上居開創探索之先，當會倍感欣慰。

依照中山先生三民主義的理念，相信他會對大陸、台灣和香港有不同的期許。對於大陸，相信中山先生會致力於繼續聯合世界平等待我之民族共同奮鬥，盡一切力量在民族，民生，民權發展上求取平衡，盡洪荒之力告知西方列強，東方不要再重複被殖民的歷史，中國不稱霸，也不尋求對抗，但要走適合自己的道路。

對於台灣，相信中山先生會給予悲憫和同情但嚴厲的批評。悲憫和同情在島上被殖民，高壓統治的一切不義，同情生活在台灣淳樸的居民。不過，中山先生會批判國民黨不再繼承中華文化道統，對顛倒歷史是非黑白的詮釋無感。

對於香港，中山先生會給予更多關懷，廣東子弟在中國近代歷史上曾經書寫輝煌的一頁，今日粵港澳大灣區的發展日新月異，深圳香港澳門廣州各有擅場，中山先生一定會鼓勵廣東放眼中原，再創輝煌。