《亞洲週刊》新一期以總統蔡英文穿上龍袍「台灣民選獨裁幕後綠營新威權主義現象」為封面故事，此舉引來綠媒嘲諷紅媒「笑你不敢刊登習皇帝」。不過，兩岸領導人互比威權專制，五十步笑百步耳，著實臉上無光。

畢竟台灣自詡民主國家，如今比肩共產國家實在勝之不武，更多的是羞赧慚愧才是。

蔡英文自2010年投身選舉以來，不過短短10年而已，從青澀的政壇白玫瑰、暴力小英、辣台妹，或是民進黨人暱稱的「大小姐」，到如今黨政軍權力一把抓、行政、立法、司法、考試、監察五院院長盡為自家人，拔除媒體監督的第四權也不眨眼，形容她是垂簾聽政的慈禧太后，還不如說她是繼武則天後台灣女皇第一人。

民進黨不屑大中國意識形態下的武則天，但蔡英文已是台灣女皇無庸贅言，也無需黃袍加身，只要權力的魔戒拈指轉轉，阿扁不敢吭聲、四大天王蘇、謝、游排排站，誰還能不俯首稱臣？百變小英，眾卿平身！