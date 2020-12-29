日昨的國軍將官晉升儀式中，副總統賴清德官邸的「萬里警衛室」主任謝靜華，在外傳體測不及格卻仍獲青睞的「欽定」聲中榮陞少將。一時間，趨炎附勢的台北官場中又多了一位接近層峰的有力人士，也再次證明「只要有關係就沒關係」，在萊豬黨的統治之下，「升官發財就靠此道」。勤學、正直、廉潔、自我要求…，這些曾經被標榜的優秀為官特質就像變心的女朋友，在當道的「台式民選獨裁」文化大革命淘洗中，已跟台灣社會說掰掰。取而代之的是掌權者的裙帶關係、點石成金之術，只剩噁心。

台灣民眾比較健忘，半年前蔡英文還晉升了一名更充滿爭議的將軍，就是去年在蔡總統「專機私菸案」被記大過的陳敏華，已經官拜永和警衛室主任。陳將軍還因為當初買了大批的七星香菸，被網路鄉民譏稱「七星少將」。總統、副總統的貼身將軍尚且如此，國家的武德與官箴就不必說了。或許看到軍方被民進黨如此惡搞，你不能忍？萊豬黨才不管你去死，乖乖回家吃毒豬吧！

更誇張的還有國家司法。司法向來被視為「皇后的貞操」，其獨立、使人尊敬性不容質疑，但在台灣就是硬被蔡政府搞到「不准有質疑」。這一切，從蔡英文上任不久後，在司法改革會議上幾近強要司法界碩彥賦予自己終審法官任命權的結果，可見一斑。最高行政法院院長一職，蔡英文總統在毫不顧忌外界眼光，任命了她表姊前勞動部長林美珠的夫婿吳明鴻接任。司法界一片嘩然，因為最高行政法院院長的職掌，絕對不只是能力問題，而是皇親國戚該不該占此高位的道德底線。

蔡總統從不顧忌外界怎麼看、怎麼說，畢竟備受重用的林美珠表姊全家都傑出，女兒在公部門當約聘人員、兒子當綠營網軍頭目，若說表姊家是當朝「貴族世家」也並非浪得虛名。不次拔擢、破格任用，這次輪到司法界效忠表態，任用吳院長同時，也兼收樹立了蔡家的司法標竿與窗口之效。君不見，蔡政府強關中天新聞台的案子才在高等行政法院被駁，這下就讓自家人進駐掌控司法制高點，究竟是什麼意思？

其實，此舉也替別的權貴家庭分擔了一些挨批「不知利益迴避」的壓力，最開心地當數行政院長蘇貞昌一家了。外界一直不解，蘇巧慧質詢蘇貞昌時，是否能解讀為女兒找爸爸撒嬌，還是爸爸有可能在公權力上給女兒特權？新北市的其他萊豬黨綠委都只恨沒有個閣揆爸爸。蘇貞昌會因為自己身為中華民國最高行政首長而忌憚權力的使用邊際嗎？從來不會！民進黨創黨元老對國際期刊痛批蔡英文是「民選獨裁」政府，國人聞之暗自啜泣，同時也回想起前副總統呂秀蓮去年痛批蔡政府修惡《公投法》時的警語：「國家不是你家！」蔡總統，我們都知道呂副說錯了，因為你已經用行動證明，中華民國真的是你們的家天下。

（作者為資深媒體人）