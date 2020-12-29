明年度國防預算編3668億餘元，立法院國防委員會初審，審查5天，才刪近5億元，1天刪不到1億，連零頭都不到，蔡政府應關起門偷笑，在野黨太溫和了，然而，得了便宜的綠營，還製造在野黨大砍建軍預算話題，蔡總統也加入戰局。早知如此，國民黨應學陳水扁當年審國防預算那股狠勁，放手一搏。

陳水扁以前當立委，民進黨在野，他當國防委員會召委，審查國防預算，自知人少拚不過國民黨軍系立委，於是運用議事抗爭技巧，有回，他突然宣布休息，從傍晚到深夜，一口氣休息7小時，藉此彰顯對軍系立委「護航」的不滿。

國防預算審查最早都在立法院群賢樓1樓會議室，空間較大，不像現在固定在紅樓的3樓會議室。陳水扁宣布休息7小時，人也不露臉，當時的海軍參謀長李傑坐在立法院中庭等待，香菸1根接著1根抽，愁容滿面。時空移位，2004年陳水扁總統連任成功，李傑當國防部長，而這年審國防預算竟一毛未刪，全程只審17分鐘，不管是速度還是金額刪減最低，雙破紀錄，而且是在野黨立委做會議主席，真有面子。

2004年以17分快速審查通過2000餘億國防預算，還有個特色，即會議主席是親民黨立委顧崇廉，是在野黨，顧曾任海軍總司令與國防部副部長等軍職。

國民黨早年執政，養批軍系立委護航國防預算，反正罵名在外，倒也理直氣壯；但連在野黨也棄守，無心預算審查，也算奇聞。如此溫馴的在野黨，陳水扁看在眼裡，一定一夜好眠，夢裡都會笑。有趣的是，當年民進黨在野，想砍國防預算，國民黨罵他們的話，和現在綠營罵國民黨的話一模一樣。兩蔣威權體制時代，國防預算碰不得，也不准刪，誰想刪，誰就不愛國，就扣國家安全大帽子；蔡政府非但不准刪，連凍結也不行。民進黨逐漸步入威權體制，這是佐證之一。

其實，2004年的國防預算護航紀錄還不是最高的。1999年在國民黨軍系立委主導下，於25分鐘內，快速審查通過近4000億元預算。因為，1999年恰值政府會計年度由7月改成元月制，國防預算要編列18個月，總計編4400億餘元，預算規模大，25分鐘一毛未刪，平均每秒通過近2億元，到現在紀錄還無法被打破。

下年度國防預算初審刪近5億，不代表是最後刪除數字。按慣例，朝野還會協商統刪。這次預算審查召委是國民黨籍，花5天，刪個零頭，還被修理，真是善馬被人騎。立委監督嚴審預算是天職，國民黨應拿出慓悍作風，強硬回擊國防預算刪不得也凍結不得的謬論。