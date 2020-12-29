中國大陸童書《等爸爸回家》因書中提及「武漢加油」，放上解放軍運輸機等插圖，被舉發為中國大外宣，隨即遭文化部發函全面下架。文化部長李永得甚至表示，將修法明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品需申請許可，令文化界一片譁然，難道思想審查的《出版法》即將復辟？

台灣解嚴前沒有出版自由，《出版法》對各種圖書著作都嚴格思想審查，只要內容觸犯當權者禁忌話題，輕則停刊、重則撤銷出版登記。這項箝制思想自由的惡法，一直到1999年1月25日才由時任總統李登輝宣布廢止，終止台灣出版審查制度。

《出版法》廢止前，國民黨掌握文化界生殺大權，黨外人士為了爭取出版自由，不斷衝撞體制、凸顯思想審查之荒謬，最後才得以廢止惡法。沒想到政黨已二次輪替，二度執政的民進黨政府竟大開民主倒車，只因一本中國大陸童書，就以憂心文化侵略為由，動起修法復辟念頭。

李永得辯稱修法方向朝「精準規範、低度管理」原則啟動，只審查中國共產黨或解放軍所屬的出版品，如果是民間個人或協會的出版品就不用審，因此申請許可絕非思想審查，而是民主防禦機制的體現。這種封建時代的愚民政策也說得出口。

李永得曾當過記者，理應體會撰稿著作核心就是創作自由，如果不能自由創作，出版品就沒有靈魂，而靈魂不歸法律管，何況網路世代也絕對操控不了出版品。民進黨想修法反侵略，說穿了就是缺乏文化自信，想藉此切斷兩岸文化交流，惡法如復辟，台灣引以為傲的民主自由，將蕩然無存。