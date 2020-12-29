一年將盡，就任監察院長近5個月的陳菊，也開始要刷存在感了，似乎想要告訴大家，監察院絕不是盲腸組織。只不過，陳菊證明監察院價值的對象是執政黨，而非全民，因此她和一眾監委的表現就有如在當權者面前的跳梁小丑、醜態盡出。

日前，陳菊首度以監察院長的身分率一眾監委至行政院進行「巡迴監察」。依據《監察法》及《監察院巡迴監察辦法》，監察委員可以就中央機關與地方機關進行分區巡迴監察；而監察院巡察為的是了解和調查行政機關有無違法或失職，以及後續的處理情況等。

不料，陳菊卻把自己變成了嚕啦啦，彷彿遠道而來為的只是創造一個舞台，讓行政院長蘇貞昌夸夸其談自己的政績；當然，陳菊也不落人後，大力宣傳新成立的國家人權委員會。陳菊和蘇貞昌相見歡，溫馨的場面不禁令人想起「皇城之內一片和諧」。

然而，當陳菊大言不慚地吹噓監察院是如何落實人權保障時，似乎忘了，幾天前她曾面露不屑、語帶輕蔑地談及到監察院陳情的反萊醫師蘇偉碩。如果被行政和司法霸凌的蘇偉碩沒有資格談人權保護，那要監察院的人權委員會做什麼？

其實，在此之前，綠色監委就曾到基隆，用力誇讚了市長林右昌的施政成績，說他「充分展現高效率的行政統御能力。」活脫脫就是監察院藉巡察吹捧綠色執政的縮小版。在陳菊的領導下，監察院早已失去了應有的價值、風骨和功能。

最可笑也最可惡的是，監委林文程質疑，前總統馬英九任內用「中華台北」名義，以觀察員身分參與世衛大會（WHA），「涉及出賣國家主權」，蘇貞昌立刻指示外交部要配合調查。這根本是一齣預先安排好的雙簧，目的是轉移國人對民進黨政府在參與國際組織時連續挫敗的失望。

「中華台北」有什麼好調查的？2016年剛執政的蔡政府也是以這個名稱參與WHA，只是後來再也無法參加了。事實上，今年9月，當高雄市長陳其邁發起要求「全球氣候與能源市長聯盟」將台灣6個縣市「正名」為隸屬「中華台北」時，蘇貞昌還曾力讚說很棒，還說台灣就是要這樣團結一致云云。

誰都知道「中華台北」的來龍去脈，民進黨政府拿這個開刀，無聊且無恥，這是見笑轉生氣，因為到如今，蔡政府就算用中華台北也走不出國際，想「賣台」都沒人買，這才嘔啊！

很多人都觀察到民進黨自蔡政府執政後，非常明顯地失去了當初的價值與願景，整個黨向下沉淪得厲害，其中，最具代表性的人物就是陳菊。

陳菊理當知道民主得來多麼不容易，她應該會對民主的理想性更強。然而，兩次綠色執政下，陳菊的官位越坐越高、權力越來越大，卻越來越遠離她「從政的初心」，如今竟甘心成為當權者的附庸與打手，墮落成這樣，陳菊要拿什麼臉去面對她的政治啟蒙老師郭雨新？

「何昔日之芳草兮，今直為此蕭艾也！」那個曾經稱自己是農民的女兒，最關心貧弱者的陳菊，那個為民主運動犧牲奉獻、以黑牢為嫁妝的陳菊，如今安在？

（作者為資深媒體人）