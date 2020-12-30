這天早上收到的密函，更讓林文察深感不安。

密函只寫了兩句話：「文察超越得祿，林家森森盤根。」

林文察大驚，派人去追，已不見送信之人。

整個林家都是後患

「文察超越得祿」，既可以說是林文察超越王得祿，也可以說是林文察不只食君之祿，不食君祿，豈不是要自己為君？至於「林家森森盤根」，則是說不只林文察堪憂，整個林家都是後患。如果朝廷看到了這十二個字，會作何感想？還是說，這些字根本是從朝廷流出？

想到這裡，林文察不寒而慄。

王得祿官至提督，卻非地方豪強，那個時代也不容他自養家丁與台勇。

林文察也官至提督，但阿罩霧林家不只是地方豪強，在平亂之後還成了在地方上獨大的豪強，更要緊的是，林文察手上掌握了一支台勇強兵。

密函只有兩句話，林文察卻閉門深思了一整天。

如果有人檢舉阿罩霧林家可能造反，朝廷會選擇相信阿罩霧林家，寬容以對嗎？還是寧可錯殺一萬，不可放過萬一？

林文察心裡有數。

進入官場短短五年就高升從一品提督的林文察，如今面臨了有生以來最艱難的選擇。如果不想坐以待斃，該怎麼辦？

眼前兩條路該選哪一條？這個決定牽連整個家族的命運，也會影響幾千、幾萬人的性命。林文察連日憂思，夜不成眠。

天命如何，人豈能料？林文察走到大廳，這裡供奉的是從漳州老家請回來的媽祖神像，他決定再次尋求媽祖的慈悲開示，擲筊求籤，求到了第六十籤，籤詩寫著：

常憑寶劍斬妖邪，十五年來事足誇；

此去更宜韜晦好，磽磽易缺理無差。

看到這首籤詩，林文察如中雷擊，僵立許久。

十五年前他為父報仇，走上不歸路，名動全台。原本就算沒被明正典刑，多半也只能自此隱姓埋名、躲藏度日。

誰能料到，洪秀全金田起義改變了命運。天下大亂，群雄並起，台灣也受到波及，先有福建小刀會侵擾，後來又有戴萬生起事，給了林文察一個翻身的機會，讓他趁勢而起。

這首籤詩根本就是媽祖娘娘為了他而寫的吧，前兩句內容完全就是他的前半生寫照，而後兩句則明白囑咐他要韜光養晦。

只是事已至此，要怎麼韜光養晦？

何況勢已至此，又怎能韜光養晦？

「媽祖娘娘，祈求指引弟子，事已至此，要怎麼韜光養晦？」林文察俯跪在地，衷心祈禱。

可嘆身居從一品的提督高位，尚且受那群官員的擠兌，一旦韜晦退隱，萬一遇上官府整治，縱使坐擁萬貫家產，又怎麼能過得好？

「媽祖娘娘，祈求指引弟子，勢已至此，又怎能韜光養晦？」林文察祈禱時雄心漸起。

久跪的林文察忽感滿室紅光，心想莫非是媽祖顯靈？連忙重重在地上磕了一個響頭，才敢稍稍抬頭仰望，只見媽祖神像一如往常，微笑俯瞰眾生。

林文察站起身，以為剛才感到的滿室紅光只是多日失眠的錯覺。攤開手，赫然發現手中的籤詩已不再是第六十籤，變成了第十二籤：

長江風浪漸漸靜，於今得進可安寧；

必有貴人相扶助，兇事脫出見太平。

林文察揉了揉眼睛，攤開籤詩細細瞧看，確實不是眼花。籤詩指引「於今得進可安寧」，林文察大喜，跪下重重磕了三個響頭，感謝媽祖的指引與庇蔭，口中默禱：「媽祖娘娘，事成之後，弟子必當起建大廟，萬世祭祀不絕。」

朝廷改為命令福建陸路提督林文察與福建水師提督曾玉明內渡，福建水師提督曾玉明收到諭令立刻動身，林文察卻一拖再拖，從同治三年二月第一次接到諭令開始，就一直以各種理由拖延，丁曰健則一再上奏催促並且參劾林文察的拖延內渡。

轉眼到了七月，曾國藩奏報已經克復了太平天國的偽天京。同治皇帝與兩宮太后大喜。

軍機處對林文察的推延已忍無可忍，警告林文察再不內渡就要從嚴議處。

嚴斥的諭令發出之後，終於得到肯定的回覆：八月二十五日搭船離台，內渡泉州。

軍機處對林文察深感不滿，準備等他一內渡就從嚴從重議處。左宗棠知道朝廷必有懲處，打算讓林文察一到就先殺敵建功，以此彌補他的拖延之罪。

同治三年八月二十七日，閩浙總督左宗棠正等著林文察抵閩拜見，沒想到等到的不是林文察的人，而是他送來的急報：台勇譁變！

林文察奏報說：台勇譁變的原因，主要是不滿台灣道丁曰健的打壓以及苛扣糧餉。勇首在林文察內渡當天的宴席上發難，當場扣押丁曰健，還從他的身上搜出密函，直指福建巡撫徐宗幹是幕後黑手，於是群情激憤，一發不可收拾，最後擴散成全台動亂。

目前丁曰健被俘、台灣鎮總兵曾元福失蹤。林文察說他正在與亂民談判周旋，建請朝稍安勿躁，由他先行折衝，切勿調兵遣將前來，以免反而刺激台勇，逼得他們背水一戰，滋生出更大的動亂。

回覆更加啟人疑竇

左宗棠知道林文察在台勇之中素有威望，因此依照建議，奏請朝廷先任命林文察重新兼任福建水師提督，以求事權統一，再觀後效；同時請將徐宗幹暫時革去現職，靜候調查。

朝廷全部照准。

接下來的幾個月，林文察頻頻上奏，詳細說明他對譁變台勇的安撫及處理情形。一開始似乎安撫奏效，不過不知何故，稍後府城、嘉義、竹塹分別又有亂民滋擾，局勢頗有波折。

林文察在奏報中自稱疲於奔命，所幸情勢尚能維持，還未糜爛。

朝廷屢加慰勉，只是轉眼三個多月過去，林文察還是一再奏報台灣的局勢時有反覆。朝廷在這段期間，先後派了幾次特使來台調查，卻沒有任何一位特使按照朝廷交代的方式回報軍情。

朝廷起疑，諭令林文察內渡回奏，回覆戰情多變，眼下暫時難以脫身。

朝廷又諭令特使內渡回奏，得到的回覆更加啟人疑竇，因為不是特使意外受了傷、行動不便，就是在剛好不久之前失蹤，恐怕已被亂民所擒。

林文察後來的奏報說：安平、打狗、滬尾和雞籠四個港口都有亂民起事，海路交通多有不便。此後奏報斷斷續續了，經常不回覆朝廷的質問。

到了同治四年的年初，軍機處不再相信林文察的奏報。即使是對林文察一向愛護有加的閩浙總督左宗棠，這時也知道大有問題了。（待續）