「行行出狀元」，這句話不陌生，相信絕大多數的人都聽過。社會上不能只有菁英，它需要靠大家分工合作才能夠運轉。當老天爺賜予你這個生命的同時也賦予你這輩子的位置，每個人擁有屬於自己的「專屬位置」，只要能夠在自己的位置發展到發光發熱，我想這輩子也精彩充實。

但，為什麼許多人（尤其是教育決策者）眼睛看到的都是「菁英」？為什麼每次談論教育問題時，菁英的理想往往壓過平民的需求？這些年談的教育改革，講了許多理想，說是要讓學童擺脫技術訓練，在全球化時代培養更多知識與文化素養。但，這些觀點，有多少是從基層、底層人民「多賺點錢」、「改善生活」的角度出發呢？

教育的主要目的，並不是在培養每個人成為社會菁英—畢竟菁英永遠是少數。教育最大的目的，是在協助每個學生「正向發展」，陪伴學生走在正規的軌道上。不管是哪一條路線，只要是正向的路都是好事。在此之上，給予學生最起碼的謀生能力—包括適應這個社會。有人當醫生、律師、教師，也有人當市場攤販、工地工人、清潔員等等，理想上來說，職業不分貴賤。但是許多臺灣人心中還是有一把評價高低職業的尺。同樣都受過國民教育，為什麼他是菁英我是基層？人人都想成為社會中被看得起的一份子，想當上層、領導者，但現實社會卻不可能如此。為什麼？我只能很現實的說，跟你出生的原生家庭有太大的關係了。教育社會學的研究指出，單靠教育，很難大幅度翻轉階級；相反地，大部分時候，教育體制是複製了階級—能夠讀頂尖大學，將來走向所謂菁英之路的，多半都有著中產階級以上的家庭結構。但你也不用抱怨命不好，而是要「認清自己，做自己」不受風吹而草動，活出自己這輩子的色彩。不用念茲在茲要作「人上人」。「萬般皆下品，唯有讀書高」的觀念，已經荼毒了我們太久。它也使得所有的教改都窒礙難行，走一步退兩步！

臺灣的教育界人士與社會領導階層，經常倡議一種觀念：教育學習不要太功利，培養好自己的分析欣賞能力，充實自我最重要，「不要窮到只剩下錢」！這句話當然有它的道理存在，但是有另一群人聽到這句話，恐怕也很無力。生活在都市城鎮的人，與住在山林或偏遠鄉村的人，基本上是兩個世界！生活富裕，家庭收入穩定的孩子，無法體會「下一餐在哪裡都不知道」的困苦生活！舉一個我看到的實例：在臺灣偏遠山區的部落學校，每當採水果的季節一到，一個班級原本的8位小孩，可能只剩2位出席，剩下的6位呢？當然是去幫家裡務農了。如果老師不允許學生去採水果，而要求他來上學，學生的回答會是：「老師，如果不讓我去家中會沒人幫忙也沒有錢，連下一餐在哪裡都不知道，你要我怎麼讀書？」我相信許多人聽到這句話的當下反應跟我是一樣，好震撼！學生說的也沒有錯，三餐都吃不飽了哪來的能力上學讀書求知「充實自我」？身為教育實務工作者的我，聽了真是心痛。

教育之目的，在培養人們具有三大能力：知識、態度與技能。然而所有受過教育的人都能夠順利擁有三項特色嗎？有的人三項兼具備，有的人有知識與態度卻沒有技能，更有一種人有技能有態度，但知識量是不足的，這些知識量不足的人能夠順利生存在社會上嗎？有權利享受物質生活嗎？當然是沒問題的。回到上段提的部落孩子，許多部落孩子確實（課本的）知識量不足。在他們的世界裡，或許連臺北市長成什麼樣子，101大樓到底有多高，大臺北的捷運搭乘是什麼感覺……都不知道。而來臺北體驗一趟，就能夠成為他們這輩子的夢想清單。他們擁有良好的學習態度與務農、批貨、叫賣的技能，長大後到山下市場工作賺取收入，等到經濟穩定後攜家帶眷環遊世界。對貧困的人來說終於有錢了，是多麼的可貴，沒錢的生活是多麼的痛苦，因為「窮怕了」。經過努力，終於有機會來享受人生的時候，卻又被社會菁英人士看輕，認為這樣的教育沒有培養孩子足夠的知識與「素養」，只有現實需求的賺錢。身為教師的我替社會貧困者打抱不平，對他們來說這輩子清清白白的做一位認真努力賺錢的人，只因為以前「窮」連帶知識量不足而被社會否定，會不會太可悲了？學術性質的知識教育或所謂「素養」，與現實生活的技能相比，何者重要？為什麼我們的教育、教改，這麼鄙視現實世界的謀生能力？

再舉一個我親身接觸的實例：我的阿嬤出生在戰亂的年代，家裡很窮又重男輕女，因此不被允許接受教育。但這位文盲阿嬤是一位女強人。即便不識字，她仍為了讓家裡過好生活，努力做生意賺錢，買了天龍國市中心三間不動產。一個不識字的阿嬤能買三間房子，你覺得她沒能力嗎？她不能享受一下有錢後的生活嗎？我阿嬤也去過美國、加拿大、日本。她是文盲，但她有權利也有能力去開眼界看世界。去年我阿嬤過世了，而她生前跟我說，她這輩子最大的願望是能夠受教育讀書。可見「讀書」在我們這個社會，是多麼根深蒂固的渴望！而我們的教育體制，真能對他們有幫助嗎？

在此呼籲大家，這輩子做人無論你的成就地位或高或低，都不需要瞧不起看輕任何人，只要是堂堂正正走正路，都應該要被祝福。人生的際遇很難說，未來會是過什麼日子沒有人能夠解答，當你在高山上也有失足摔進山谷的一天，當你一步步踏實的走在步道上有一天也會攻頂，我們唯一能做的事是「有能力就多多幫助別人」而「不求回報」，為自己未來理想鋪路的同時，也請留一條路給別人走。而教育改革的崇高理想，也請納入基層、底層、後段人民的心聲，不要讓人們覺得教育於我何有哉。一個能造福所有社會成員的教育體制，才是成功的。

（作者為臺北市立大學教育系研究生、國小教師、大九學堂第一屆學員）