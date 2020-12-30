兩岸貿易最新統計數據公布，今年前11個月兩岸貿易大幅成長13.8%，台灣對大陸出口占比創歷史新高，達43.8%，並從大陸賺得1277億美元貿易順差。若拿掉這筆順差，台灣將由順差轉為逆差，對經濟會產生重大不利影響。因而引發大陸國台辦和行政院陸委會之間，到底是台灣依賴大陸，或大陸依賴台灣的口水戰。

大陸國台辦主任劉結一及發言人朱鳳蓮指出，從龐大的貿易順差看來，台灣沒有大陸，經濟將難以維持正成長。但陸委會不以為然，也引述最新進出口統計數據聲明，大陸自台灣進口成長最多品項，包括因疫情而起的宅經濟需求，或華為因美國禁令必須及早建立庫存的半導體產品，以及大陸年底節慶帶動的旺季採購商品，都是台灣在整個產業供應鏈中，最具有出口競爭力的產品。也就是說，像半導體晶片、電子零組件、資通訊及機械設備等這類產品，台灣明顯具有比較優勢、難以被取代的部分。言下之意大陸經濟與產業發展更依賴台灣，更需要自台灣進口。

一個數據，各自表述，雙方都沒有對錯，只有看的角度、站的立場有差異。從主計總處公布的最新經濟數據來看，2020年台灣經濟成長率預估值為2.54%，其中來自於國內需求的部分（包括民間及政府消費與固定資本形成），僅0.18%，而來自於國外淨需求則高達2.36%，貢獻比重超過9成。顯然國外部門，也就是貿易順差的貢獻，對台灣今年經濟成長率厥功甚偉。尤其是對大陸的出口與順差，更是關鍵所在。這是一個無法否認的事實。國台辦說法，並非空穴來風。

在這個事實的基礎上，不能忽略的是，奔走於兩岸之間的台商貢獻，這可能也是陸委會所要強調的，40年來，少掉台商投資的挹注、人才與技術的引入、關鍵零組件的提供，大陸經濟恐怕不容易如此快速起飛。過去台商擅長的「三來一補」或三角貿易模式，把大陸做為生產基地，自台灣母公司進口原物料與中間財後，再加工製成產品外銷到世界各地，是兩岸貿易得以快速成長的主因，也是大陸經濟飛快躍升的關鍵之一。

根據大陸商務部發布的《中國外資統計公報2020》，截至2019年底，台商累計高達11.2萬家，除香港之外，居外資首位，實際投資金額694億美元，排名第六，這還未計入透過英屬維京群島或繞道香港進入大陸部分，顯見台商在大陸的舉足輕重地位。大陸海關總署統計亦指出，台商對大陸的出口貢獻驚人，2019年台商在大陸出口百強企業中占32家，比重高達43.1%，排名第一，比陸企還高出6%。台商出口10強中有7家，分別為鴻海、廣達及華碩的大陸子公司，比如鴻富錦、達功及昌碩等，都是大陸出口產業中不可或缺的角色。

解讀這些數據可以了解，台商對大陸經濟的貢獻遠比想像更大。即便近幾年大陸高度側重內需市場的發展，台商擅長的三角貿易模式已產生質變，但在大陸科技自立自強的2035遠景目標下，台商雄厚的關鍵零組件供應能力，短期仍無可替代。未來隨著需求側改革的加速進行，相信以台商的強大韌性，將會跟著調整步調、轉型升級，跟隨大陸度過經濟改革期，找到貢獻台灣與大陸經濟的營運新模式。

在深圳、東莞、昆山等地區，大陸台商轉型有成案例多不勝數。特別是昆山，在大陸政策導引下，台商一步一腳印創造出製造業榮景，也是兩岸融合發展的縮影。隨著大陸進入內需經濟時代，昆山開始積極轉型，今年9月獲批為大陸首個具有兩岸特色的金融改革試驗區，見證台商在昆山的努力與影響力。

從數據來看，大陸市場確實是台商及台灣出口的重要舞台，更是重要獲利來源。但另一方面，無論就資金、技術、人才、與產品最終市場的連結等角度，台商都曾經為大陸經濟提供很大的貢獻，未來在高端科技產業的技術與人才方面，仍然可以對大陸有貢獻。

這也印證，從過去到現在與未來，兩岸相互依賴、共利共存，是顛撲不破的道理。兩岸政府與其互噴口水，吵著誰依賴誰，不如好好坐下來想想，如何緩解當前兩岸僵局。畢竟，老百姓在乎的不是誰依賴誰，而是如何過好日子。