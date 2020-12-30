日本新任駐中大使垂秀夫近期頻頻接受陸媒專訪，暢談對日中關係的期許展望，微妙的是，許多看法幾乎也可套用在兩岸關係。中日台三方在歷史和地緣上的特殊淵源，鮮明反映在官民之間的冷熱反差。

垂秀夫在專訪中提到，日本民間民調顯示，對中國大陸印象不好的日本民眾達到近9成，他呼籲應該「謙虛坦誠地客觀看待對方」。

若將雙方關係程度粗略分成：熱、溫、冷、凍四等級，再將中日、台日、兩岸三組雙邊關係，區分成官方和民間，目前的中日關係是官溫民冷，台日關係是官熱民熱，兩岸關係是官凍民冷。

中日之間始終難解的兩大矛盾，是二戰日本對中國的侵略和釣魚台主權爭議，大陸從2014年起，將12月13日定為「南京大屠殺死難者國家公祭日」，就是要每年「提醒」日本一次；大陸海監船在釣島海域巡航，更已成為常態。加上2011年中國正式超越日本成為世界第二大經濟體，或許日本人心裡帶有被趕超的不甘，種種因素疊加，日本民眾對中國大陸因此沒有好感。

而當下中日官方稍微回溫，一是在中美對抗、川普不可控的背景下，讓中國想拉攏日本、日本也不想在中美選邊；此外，明年日中將分別舉行夏季和冬季奧運，有必要互相拉抬，甚至促成元首互訪。大陸外長王毅11月下旬不顧疫情親自訪日，也是展現誠意。

再看台日間，沒有二戰侵略歷史包袱，反而有50年的殖民歷史聯繫，對釣島主權的捍衛，台灣也只意思意思喊一喊。尤其2011年日本311海嘯，台灣更成為捐款最多的一方，讓日本人到現在都還會感謝台灣。中日、台日的民間好感度，形成天壤之別。

垂秀夫說，國民感情問題有著非常脆弱的一面，很多因素都可能成為突然爆發的導火線；他也說，日中兩國友好關係的未來，有賴於青年一代的交流，「歸根究底國民間的感情和信任問題恰恰是需要外交部門去妥善應對」。

這些話，全都適用於兩岸僵局，面對不佳的雙邊關係，官方更應該扮演引導者增進理解，而不是激化對立和仇恨。垂秀夫的話，值得民進黨政府細細品讀。