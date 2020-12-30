2019年4月，我報名了一個泉州台商舉辦的活動，叫做「尋找海絲故事」。他是早期在泉州與馬來西亞發展的台商，可能感受到當年的海絲情感漸漸消亡，所以希望藉由兩岸大學生喚起大陸政府對海絲的重視，舉辦了一場為期二十一天的調研活動，整個行程台灣七天、馬來西亞七天、泉州七天，行程全由我們自行安排，十個人分成兩組，一組調研宗教與建築，一組調研飲食（粽子）。

原本只是想去旅行

當初報名這一個活動，只是因為沒有去過馬來西亞，想要去旅行，並且感覺可以認識很多人，更正確來說我根本不知道海絲（海上絲綢之路），如果硬要我說出來，我可能當時只能說出鄭和下西洋，或許大多數人對於陸上絲綢之路還比較有聽說過。

這一次活動，除了從活動中收穫良多，更多的是接觸到這些朋友，我相信短短二十天的交流，卻是未來無限期的連絡。難怪有人說，這世界之大，你不去走走你永遠不會知道，碰到這一群來至四面八方的朋友，就算是普通的寒暄，都可以學到許多。我相信在不久的將來，大家都會為了各自的未來努力，但是我們卻都沒有忘記彼此，在若干年後的某一日，當我們又齊聚一堂，我非常期待可以有這一天，我們互相說著自己的故事，就像現在一樣，我們互相分享彼此的經歷，每天探討屬於我們的未來，為我們的未來添下更精彩的一頁。

在這樣的背景下，讓來自四面八方的十位兩岸大學生聚在一起，大家可能懷抱著不同的目的來參加這活動，不過最後大家可能都是一條心。

學生獨立安排調研

行程的開始不算順利。首先大陸同學是在漳州集合，因為之前我還在北京小米實習，所以我也選擇在漳州與他們碰面，去漳州前我先到廈門遊玩三天。悲劇也從這時候開始蔓延，北方雖然熱，但我忘記了南方的悶，我到那邊不到一天就中暑了，真的有想過要放棄參加這活動。

集合當天要來跟我匯合的小夥伴們，路上被油罐車翻覆堵了一小時的車，然後要買票時，有兩位大陸同學的入台證出現了錯誤，所以我們其他五人先行抵達金門，另外兩位搭上了當天最後一班船過來金門匯合。

台灣的行程主要是金門、高雄、台南、嘉義、彰化（鹿港）、苗栗、台北，等於一天一個點，其實非常的辛苦，也沒有辦法調研（玩）得盡興。但是我還是要佩服主辦方的勇敢，金門、苗栗、台北、鹿港都沒有隨行人員，只有高雄、台南、嘉義有一位隨行人員陪伴，但也因為這樣，變成一場屬於我們的調研與玩樂。

湖州粽在台灣

在台灣我們一路從南到北，聽了各種店家的故事，其中我印象最深刻的是立家湖州粽，位於台北市南門市場，至今已經有30餘年的歷史了。一開始是因為許多大陸籍的老兵，到台灣後無法回家又十分想念家鄉的味道，久而久之就在南門市場形成了粽子集中的地方。粽子此時已然化身為老兵心中積累已久的思念，即使時間久到忘記了回去的路，也依舊記得故鄉的味道。

這也讓我在短短的七天內有了反思，隨著生活節奏逐漸加快，外來文化的衝擊，可以代替粽子作為日常食物的食品越來越多，而很多人也只有在端午節想到吃粽子，導致平時對粽子的需求量逐漸變小，生意也日漸慘澹。這是否是粽子此類傳統小吃文化流失的原因？許多其他傳統海絲文化是否也正在面臨著這種困境？社會關注重視的人逐漸減少，文化氛圍漸漸變淡，傳統優秀手藝後繼無人，這樣的精神財富該如何保留下去？

馬來西亞的行程主要有檳城與吉隆坡，印象最深刻的是鳳姨肉粽店，鳳姨粽子店是一家坐落在檳城海灘附近，持續營業了四十多年的肉粽老店。

鳳姨來自福建惠安地區，已高齡八十多歲，在馬來西亞開設八家分店，而檳城店即是總店。員工告訴我們，鳳姨原來是有自己的工作，但是由於後來生育了六個子嗣，為了照顧孩子，不得已捨棄了工作，直至面臨斷炊的時候，鳳姨想起了年輕時候跟隨父母做粽子的歲月，因此選擇了開始複刻當年的肉粽與甜粽。

剛開始時購買的人的確不多，但是隨著時間的推移，口碑上升，加上全家孩子的共同努力之下，生意越做越大。店員告訴我們馬來西亞的肉粽食用時間，最主要還是集中在端午節前後，而這段時間過後更多的是菜粿等其他食品更受歡迎。

除了菜粿等華人傳統食品，店中還搭配了受到年輕人歡迎的各種涼飲，以及適合中老年人偏向傳統的各種熱茶。於此相同的是粽子的材料搭配，鳳姨選擇的並不只有傳統的狀元粽，還有符合馬來人的娘惹粽，以及較具有創新意義的水晶粽。

在馬來西亞的這七天，我的想法是許多華人為了生計離開中國，到異國他鄉開始自己的生活，而占了馬來西亞總人數的三分之一，給這片土地帶去了中國的文化，並在這裡傳播擴大，形成外來文化和本地文化的融合碰撞。妙的是，我們看到，那些賣肉粽的馬來人是不吃肉粽的，因為宗教關係，所以也衍伸出娘惹粽。

我發現不論台灣還是馬來西亞都有相同的一個狀況，很多老店的經營每況愈下，或是出現無人繼承的情況，或是因為口味無法滿足新一代的偏好，隨著時間的流逝顧客逐漸減少。我認為粽子已經不僅僅是一種食物，而且承載了一代代中國人的記憶，帶去了一個個中華遊子的鄉愁。

年輕人要敢闖天下

其實有時候年輕的學子就是要勇敢一點，想當年在大陸奮鬥的這些台商，在沒有半點資源與管道的時期，一步一步地開墾出康莊大道。現在我們能享受到這些資源，卻埋怨政府說，給年輕人的機會太少了，都被上一代老年人給占據了，這是錯誤的思想，沒有他們的耕耘又怎麼會有我們，前人種樹後人乘涼。現在的我們都過得太安逸，沒有企圖心，多跟人交流才會增加自己的想法與看法。

最後再回到主題，當記憶漸漸消失，只剩味道時，那跟其他食物又有什麼區別呢？這一趟海絲調研打破我玩樂的想法，真的發自內心去思考，之前老師口中一個行李箱打天下的台商或是華人，他們是怎麼在外地打出一片天？而中華文化又是如何擴散出去？我們除了感嘆外，更要跟身邊的朋友推廣，不要讓這些華人傳統習俗文化沒有接班人。

（馬里克／新北市）