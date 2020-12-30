歐洲疫情陡升之際，美國染疫與病歿狀況變本加厲，川普總統不問不睬，整天忙著翻盤大計，用盡心思與力量企圖推翻選舉結果。先前獲罪而獲他特赦的前國家安全顧問佛林對他感激涕零，建議頒布戒嚴令逼迫幾個搖擺州重新投票，川普對此妙論聞之大喜，竟召集各方人馬琢磨此計。

戒嚴？有沒有搞錯，如果真要戒嚴，也要針對每天超過20萬個確診病例且每日死亡人數超過911恐怖攻擊的新冠肺炎，哪裡能為了死不認輸的川普個人鳥事戒嚴？這就是新冠肺炎所照見的美國實相。不止美國，歐洲諸國抗疫的表現都不及格，比起他們所謂「專制獨裁」的中國更不可以道里計。

歷史正在翻轉。西方不亮東方亮，中國因疫趨強與西方沒落的腳步正在加速。中美戰略競爭態勢明朗化之際，中美抗疫競爭的初步成績優劣對比強烈，歐美國家相對於中國的制度優越感減弱了，對所信價值觀的危機感增加了，他們的舊世界已然變色。同時，以美國為首的西方國家自顧不暇，紛從世界舞台淡出，尤其是美國自棄領導地位，造成世界公共衛生「治理赤字」，因而不斷退出國際事務空間讓中國填補。疫情考驗各國的體制優劣，也考驗國際格局與影響力，東風顯已壓倒西風，國際強權加快重新洗牌，中美共同領銜的新時代翩然降臨。

疫情席捲全球，所引發的經濟衰頹衝擊前所未見，還正持續擴大中。疫情造成世界百年未有的大變局，世界秩序正進行歷史性變遷，西方崛起並稱霸數百年的格局加速轉手。疫情也加速新科技發展與新工業革命，所催生的新科技與新業態蓬勃發展，給工業與網路科技新興大國提供臨時性機遇，對工業老牌大國的地位則構成威脅。新冠病毒深刻影響世界與人類的未來，一個嶄新權力格局的世界正胎動中。

有人把人類的歷史一分為二：「新冠前世界」與「新冠後世界」。前後世界的主要差異首先是西方的「品牌」光環失色，權力和影響力加速從西方到東方的轉移，在全球化無法歇止的去向上，世界將如新加坡前外交官與學者馬凱碩所說，疫情加速早已開始的轉變，從以美國為中心的全球化走向更加以中國為中心的全球化。在這青黃不接的過渡期中，瘟疫沒能使人類團結起來，也沒有停息國際政治的博奕，反而強化了民族主義，國家之間的利益之爭變得更加激烈。

各國政府在這場疫情中的表現，儼然是在為自己在「新冠後世界」中的地位投注，由此而為已經被病毒搞亂的世界添亂。病毒改變了國內治理，也改變了大國競爭模式。對外與對內雙重考量的結果，封閉國境挑戰了全球化後人民自然流動及國家疆界模糊的基本概念。

疫情過後，國內外互動即使正常化，多數國家的經濟復甦也曠日廢時，什麼V型或U型反轉不易出現，即使L型（急劇下滑，隨後停滯）也很困難，比較可能會是I型狀，金融市場和實體經濟直線下落，久久才能反彈。經濟學家魯比尼早已預言：「現在我們正處於比嚴重的金融危機還要糟糕的邊緣，在某些情況下，我們可能會陷入另一場大蕭條。」美麗舊世界一去不復返，尤以歐美為然。