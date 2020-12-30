最近兩件動搖憲政體制新聞，一件是蘇貞昌要求法務部提供特定案件的證物，要親自看還有哪些人涉案；另一件是陳菊帶隊巡察行政院。兩件事都未被大眾注目，相關人員也都隱而不發。但是看在法律人眼裡，卻如鯁在喉不吐不快。

依《監察院巡迴監察辦法》第4條，委員巡察中央機關，由各委員會辦理。帶隊巡察行政院是內政委員會召集人的權責，院長只是委員身分隨隊參加，不是領隊。院長、副院長通常不出席巡察，無論地方巡察或是中央機關巡察。各院部年終之巡察蓋依性質由相關之常設委員會辦理，該委員會之召集委員擔任巡察之領隊。行政院之定位困難，照理歸屬內政及少數民族委員會負責巡察事宜，由內政召集委員負責帶隊前去行政院。

第4屆就任第1年前往行政院巡察，王建瑄執意領隊，當時內政及少數民族委員會召集委員礙於情面禮讓王建瑄。第二年中央巡察時，內政及少數民族委員會召集委員洪德旋便依照規定辦理，不再由王建瑄任性而為，領隊是法規明定，院長要來也是隨行。洪德旋委員依法之主張是對的。

在第5屆，委員似乎對行政院巡察之事，沒有再考慮是內政及少數民族委員會職權一節。院長又不是內政及少數民族委員會成員，院長出席行政院巡察只是隨隊參加。監察委員巡察行政院，主席是監察院內政及少數民族委員會召集委員，行政院長率各部會出席是備巡察，儘管兩院院長可以高坐主席台，也是委員的客氣與尊重，並不是主持巡察。第5屆開始，院長都參加，與內政及少數民族委員會召集人為共同領隊。巡察會議好似行政院長主持，監察委員變成了賓客，監察院行政同仁疏未提醒，事至不妥。如此，憲法增修條文第7條規定，監察委員依據法律獨立行使職權，就變成虛文，監察院變成首長制，委員就變成小兄弟了。

憲法第80條規定，法官須超出黨派以外，依據法律獨立審判，不受任何干涉。法院作成判決後，行政院長不買帳，可以指三道四，但是叫法務部把檢察官掌握的證據調來，看看還有什麼人犯罪，可以嗎？檢察官代表國家依法追訴處罰犯罪，為維護社會秩序之公益代表人。檢察官須超出黨派以外，維護憲法及法律保護之公共利益，公正超然、謹慎執行檢察職務。

目前法制，檢察官還是廣義的法官。依《法官法》第1條規定，為維護法官依法獨立審判，保障法官之身分，以確保人民接受公正審判之權利。偵查制度雖規定檢察一體，檢察官不是獨立行使職權，依據檢察體系長官的指揮，連法務部長都不能指揮檢察官。行政院長大吼一聲，「審判證物筆記簿拿來我看！」可以嗎？檢察官不是法庭中的丁役。

民進黨全面執政以來，憲政體制確實亂了套。蔡英文、蘇貞昌、陳菊3位都是法律人，能不懂得憲政法制的基本道理嗎？國家元首蔡英文若不出面干涉制止，那就是坐實了《亞洲週刊》所指責，龍袍加身的民選獨裁。

（作者為中國文化大學法研所教授）