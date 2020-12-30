《亞洲週刊》是全球華人知識分子都喜歡閱讀的新聞週刊。綠營政治人物很喜歡稱讚吾師韋政通教授，總說他在白色恐怖時期願意著書立說反抗國民黨統治，深具有「異端的勇氣」，其最後一本著作在生前一直不能出版，甫過世就被冠上《異端的勇氣》獲得暢銷熱賣，殊不知韋政通教授生前每個星期最愛讀的雜誌就是《亞洲週刊》，因為這本新聞雜誌不隨時事浮沉，站在華人知識分子的觀點，深度關注與評論全球政經局勢的發展，在當前充斥腥羶色的新聞中實屬難得。

沒想到這本被大陸當局境內查禁訂閱的新聞雜誌，在香港如此艱難的處境中一直堅持秉持著中道原則來辦雜誌，當年曾支持台灣黨外運動，常從正反兩面角度來評論包括大陸在內的時政，未曾獲得民進黨政府的絲毫讚許與支持，卻因為其最新一期拿蔡英文總統作封面，用電腦合成身穿太后袍來當主題，標題寫著〈綠營新威權主義現象，台灣民選獨裁幕後〉，內文採訪民進黨創黨元老張俊宏、林正杰、前總統陳水扁與前副總統呂秀蓮等人的看法，就被民進黨發言人顏若芳稱作該雜誌立場親共，專為北京政府喉舌，這是否跟現實有太大的落差？

《亞洲週刊》作為一家來自香港的國際媒體，直到今年底為止，新聞報導都常出現「中華民國」這4個字而沒有加上引號，這可看出大陸當局基於「一國兩制」的政策，只能尊重香港的言論出版自由，卻反過來被民進黨解釋成該媒體「長期支持一國兩制、打壓香港民主自由」，生活在香港如果不尊重「一國兩制」，就如同生活在台灣如果不尊重中華民國，其憲政或法律相關秩序該如何獲得維持？這家媒體正基於香港的言論出版自由，訪談綠營政治人物來討論現任中華民國總統的治績，卻反過來被視作親共，其邏輯著實令人費解。

在台灣當前緊縮的政治環境中，批評政府會引發麻煩，這已是人盡皆知的事實，因此多數知識分子已習於噤聲。但綠營政治人物誰不知道言論自由被打壓的痛苦？怎麼會當自己執政後，就用盡各種手法效法當年的國民黨，合理且合法壓縮言論自由的空間？現在不只中天新聞台被關了，繼大陸童書繪本《等爸爸回家》被查禁後，更傳出明年2月1日起，台灣出版由大陸出版社授權的書籍，都需先向文化部申請許可，取得書號才能出版。當台灣要恢復我童年時期偷讀禁書才能得知大陸出版品的景況，這難道不是「白色恐怖」重新來臨嗎？

《亞洲週刊》作為境外媒體，不隨著歐美主流媒體反中的主旋律起舞，關注台灣言論自由正在實質緊縮的處境，這是雪中送炭的義舉，政府不應再禁《亞洲週刊》在台灣的發行，畢竟民進黨不能只允許我們有批評共產黨的自由，卻不允許我們有批評民進黨的自由，當民進黨採取跟共產黨相同的作法，並使得我們批評民進黨跟批評共產黨其內容沒有什麼實質差異時，我們就會很遺憾發現：這兩個政黨在不同時間點雖然都徹底打倒國民黨了，卻始終沒有遵守承諾，還給我們本該擁有的思想自由，這最終會變成接受誰統治，到底又有什麼差異呢？

（作者為國立東華大學通識教育中心教授兼主任）