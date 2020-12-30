「歐中投資協定」簽署板上釘釘，儘管拜登陣營表達嚴重關切，歐美多股政治力量試圖在最後關頭阻止協議達成，但這並不影響歐盟27個成員國的「共識決」一致同意簽署。

表面上看，一方面是歐洲經受不住14億中國市場的巨大誘惑，擱置政治分歧，共享經貿紅利，另一方面亦與中美經濟實力消長有關。疫後大陸經濟更顯強韌，歐洲很難拒絕與其展開深入經貿合作，反觀美國的社會撕裂、經濟衰退與國際領導力折損，短期內遠非拜登一己之力可以扭轉。

不過，從深層意義上看，北京排除各種干擾與歐盟各方達成一致，可以視為拜登上台前對其一貫主張的「多邊主義」的炫耀式回應，中國大陸在與美方圍繞多邊主義話語權的爭奪中已搶占先機，而這背後又潛藏著中西戰略文化內涵的差異。

就美國對外戰略而言，「孤立主義」與「多邊主義」一向是史上美國兩派論爭之焦點，前者與美國獨特的地緣戰略優勢有關，後者則基於第二次工業革命以來美國的霸權地位以及繼承基督新教的意識形態。換言之，美式多邊主義的內涵是以美國全球領導地位為核心、以基督新教文化圈為基礎，一旦逾越前述條件，美國只會進行策略性合作，或以「同盟」為包裝的恩庇─侍從關係。

例如，美英加澳紐共享情報的「五眼聯盟」，永遠處於美國領導的多邊主義架構的核心地位，既不可動搖，亦難以擴容。而在真正意義的盟友之外，美國策略性合作對象，既包括獨裁者、君主，也包括伊斯蘭基本教義派或左翼政權，但此類合作往往視美方短期利益而改變，隨時用之即棄，案例不勝枚舉。

相比之下，中國大陸秉持的多邊主義則充滿東方傳統文化和農耕文明的樸素感，簡言之就是「大家的事情，大家商量著辦」。中共建政以來，從周恩來的「五項原則」到鄧小平、江胡時期的「不結盟」、「國際關係民主化」再到習時代的「人類命運共同體」，除了毛時代政治掛帥以外，大陸的外交路線均訴求超越不同文明、制度、意識形態差異，求同存異、務實合作。

由此可見，儘管拜登在勝選後重申將重拾「多邊主義」，但其內涵是聯合盟國遏制中國，反觀大陸領導人習近平在G20、APEC和對內會議上反覆強調「高舉多邊主義旗幟」，背後的潛台詞就是無意掀起中美對抗、文明之爭，繼續堅持改革開放不動搖，號召全世界一起共享大陸發展成果。

不可低估的是，北京「大家商量著辦」的多邊主義，與傳統文化中「合縱連橫」戰略是分進合擊的。面對後疫情時代、後川普時代，世界各國「求安定、求復甦」的迫切心態，大陸從今年下半年開始主動出擊，一手牢牢抓住「周邊外交」穩住日韓星菲等國，另一手則是以德法為抓手爭取對歐關係的突破。

協定談判期間，歐盟多次以香港、新疆、人權議題向北京施壓，現在回過頭看，這些只不過是討價還價的籌碼。而隨著談判告終，「12港人案」以輕判收場，大陸在勞工標準上有所讓步，再加上近幾年大陸推行高強度的節能減碳政策，其效果已被普遍認可，這又增加了北京的國際信譽。

中國大陸正在豐富「多邊主義」內涵，以目前情勢來看，拜登以美式多邊主義要求西方聯合遏制中國的呼喚，或許已經過時了。

（作者為智庫研究員）