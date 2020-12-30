疫情指揮中心30日宣布，台灣已出現首例英國變種病毒個案，是日前案792號的英國返台發燒少年。考量到疫情嚴峻，指揮官陳時中宣布，元旦起非本國籍民眾禁止入境或來台轉機，且本國籍民眾居家檢疫1戶限1人，屋裡不能有其他非居檢者等。

在英國出現變種病例後，為防堵疫情，各國迅速宣布對英國禁航，在亞洲地區，包括大陸、香港、南韓、新加坡、菲律賓和印度等，都陸續對英國祭出了禁航令，但陳時中始終堅持台灣不必跟進。

12月27日1班從倫敦返台的班機中，有4人有症狀，另有1名男子發燒39度，外界質疑為何發燒的旅客還可以上飛機，陳時中竟回應「體溫會上上下下」，荒謬的答案令許多民眾不滿和恐慌，但指揮中心仍決定不對英禁航。台灣成了亞洲國家地區防堵英國變種病毒最鬆散的地方。

直到台灣出現英國變種病毒確診案例，指揮中心也只是禁止非國籍旅客入境，以及從嚴規範居家檢疫措施等，並未直接宣布禁止英國航班來台，只由華航和長榮這兩家航空公司主動宣布取消往返倫敦的航班。

總是強調超前部署的陳時中，防疫作為常常慢半拍。例如，指揮中心屢被質疑疫苗布局太晚，儘管陳時中30日表示，指揮中心已洽購近2000萬劑疫苗，看起來好像很多，然而包含COVAX的476萬劑、和所謂正在洽談中的「另一家公司」，以及所謂預期最早「可能」供貨的時間是明年3月等，全都是不確定的用詞。

民進黨總宣傳台灣是全球防疫優等生，但是因為陳時中的雙標及驕傲，台灣在英國變種病毒出現半個月後就出現了確診案例，指揮中心的疏失，讓國人陷入了疫情的新風險中。