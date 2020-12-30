立法院通過25項包含《民法》之法律修正案，除將「成年」年齡下修至18歲，18歲相關權利義務也一併修正，例如可以擔任集會遊行負責人、工會理監事等。相關法案罕見地保留且預計2023年實施，其主因仍然卡關在修憲問題上， 因為憲法第130條規定「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權」，為了下一步將公民投票權修至18歲，等於是先修相關法律，以此作為朝野政黨促進修憲工程的動力。

嚴格來說，將《民法》第12條「滿20歲為成年」下修為18歲，並不涉及憲法投票權年齡，猶如《民法》第980條規定「男未滿18歲，女未滿16歲者，不得結婚。」也並未與投票權年齡一致。所以，25個相關法案修法預計2023年正式上路；明顯是藉此做為未來兩年修憲的準備及其理由。當然，以整體憲法架構而言，若能一致也未嘗不是好事，只是推動修憲工程之鉅難以想像！

以民國94年我國最後完成的修憲版本而言，《憲法增修條文》第12條規定「憲法之修改，須經立法院立法委員1/4之提議，3/4之出席，及出席委員3/4之決議，提出憲法修正案，並於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」，顯然立法院必須發動修憲委員會，進行各種修憲案蒐集及研究。可惜至今，除了舉辦幾次聽證會，並陸續收受提案外，其他進度停滯。

其次，修憲案須引起社會大眾共鳴，匯集廣大且足以撼動人心的民意，才能促使朝野政黨共同商議，或以國會政黨協商的方式，去號召各自的支持者支持；然而，此一階段最難之處，在於「修憲案」絕非僅有一個或一條，也絕非只有針對下修「20歲的選舉權」，可能牽涉的議題尚有「國家名稱」、「五院組織」、「兩岸模式」甚至「基本國策」；我國歷經7次修憲史實，每回條文至少牽動10條以上，足見工程浩大！

惟樂觀的僅是，提出正式憲法修正案需要的立法院立法委員提議、出席及決議的額數，以目前民進黨在立法院的席次與實力，有其絕對的機會！加上此次修改25個相關法案後，在野黨也善意呼籲「盡速啟動修憲程序，才能在2022年大選時一併公民複決」。殊屬可惜的是，反而民進黨認為，朝野合作氣氛目前蕩然無存，須待社會重大議題形成強烈共識才有機會。

修憲最難之處在於通過門檻相當高，當年陳水扁擔任總統時通過了《憲法增修條文》第12條，以極硬性規定「經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數，即通過之。」若以2020年第15任總統蔡英文連任的817萬票為例，該次選舉人總額為1934萬人，其中有1446萬人投票，投票率達74.9%；而總統蔡英文得票率為57.13%。換算若要修憲通過，則「有效同意票過選舉人總額之半數」，需約967萬人有效同意票，超過了蔡英文連任的817萬票。

更何況，總統大選僅是人的選擇，修憲可能觸及10個條文以上的選擇，只要對其中1條或1、2個字不滿，即有可能不投或反對。觀之民國94年修憲前選舉的「任務型國大代表」可知，選舉投票率僅約23%，創下歷史新低。足見，連當年憲政如火如荼建構時代，國人為了修憲而趨動返鄉投票的欲望猶低，因此，要達修憲門檻恐怕非常遙遠！（作者為大學法律教授）