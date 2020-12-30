台灣民意基金會公布最新民調，總統蔡英文的整體聲望明顯下滑，被認為第二任的總統蜜月期已經結束。針對民調結果，總統府以「執政團隊沒有假期，更不會有蜜月期」作為回應。台灣民意基金會董事長的游盈隆直接開炮，認為總統府的回應簡直「太無厘頭、太沒知識，根本不知所云」。

因為這個民調顯示的是，蔡英文上任後的蜜月期長達7個月；而7個月就已經是美國歷任總統的平均值了，所以根本就沒有在罵蔡英文。總統府一看到有人說蔡英文支持度下滑，也沒搞清楚狀況就讓發言人出來反駁、獻醜，只是讓人更加確定，蔡政府的團隊包括她自己，真的沒什麼常識、也不是很成熟。

蔡政府團隊或許也跟蔡英文一樣，都不是頭腦很複雜的人。她們只會在意她們想在意、想回應的事情，除此之外一概都避而不談。而連任後的蔡英文現在只在意兩件事，一個是讓疫情繼續受控不要大爆發。因為只要上下一起把防疫做好，所有的功勞都會自動歸她這個總統所有，她的位子也就可以繼續穩坐。

另一個蔡英文在意的事情，就是繼續讓美國老大滿意。只要有美國的支持，她的總統之位也就沒有人可以撼動。所以為什麼當年她可以侃侃而談，說擋不住萊牛的總統就應該下台。但現在卻一意孤行要開放萊豬進口，甚至拒絕對話也不想回應任何質疑，反而是她在地方的同黨黨員，必須面對排山倒海的壓力，她自己高枕無憂。

台灣的民主走到今天這一步，出現了一個以往從來沒有人預料得到，未來也不知道能不能解決的新課題叫做「蔡英文」。我們此刻就能了解，原來真的沒有人規定在民主政治下選出來的民選總統，應該要具有怎樣的職業倫理和道德操守。而當一位總統還沒有長大、具備應有的道德操守和職業倫理的時候，我們還真的不知道要拿她怎麼辦。

萊豬的事情蔡英文可以不回應、論文有沒有造假她也不想回應、讓自己的表姐夫當上最高行政法院院長是不是在拿官位私相授受，她還是沒有回應。反對黨有人罵她獨裁、同黨大老罵她威權復辟，她可能心裡還覺得可笑：「你們這樣罵我，我有把你們抓去槍斃嗎？說我獨裁、說我老蔣太誇張了吧！」所以她就只要繼續在乎她在乎的事情，當一個快樂小女孩就好。至於4年後她期滿下台，台灣的未來該怎麼辦，或許她也沒想那麼多吧！

（作者為口譯工作者）