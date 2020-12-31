「聖旨到！」六百里加急。

「臣接旨。」左宗棠下令放炮之後，跪迎聖旨。

同治皇帝頒旨，嚴厲譴責左宗棠判斷錯誤，貽誤軍情，著令革職留任、戴罪立功，如不能立刻理順台灣局勢，必將重懲，一併問罪。

犁頭店兆頭不好

左宗棠嘆了一口氣，決心親征台灣。

同治四年元月，左宗棠親自率領了從閩浙調集而來的一萬名精銳部隊，直撲安平，經過三天兩夜的炮火交擊與浴血奮戰，好不容易成功搶灘。登陸不久，已經有人前來投靠並且痛斥林文察造反，左宗棠至此終於知道了同治三年八月二十五日台灣事變的真相。

同治三年八月二十五日，林文察宴請台灣道丁曰健與台灣鎮總兵曾元福。

先前林文察收到朝廷的最後通牒，回奏內渡的日期就訂在八月二十五日。他派專人送出邀請函，在這一天以交接以及辭行的名義，宴請丁曰健與曾元福，地點在犁頭店。

「犁頭店？」丁曰健的師爺覺得心頭不寧，口中默默念了一遍，犁頭店？離頭店？離頭奠？當下一驚：「道台大人，兆頭不好。」話只點到為止。

丁曰健：「有何不好？犁頭店從康熙年間就已開始墾荒，漸漸發展成打造犁頭農具的店舖街，也是彰化北上的必經之地，我正有意在這裡設立巡檢署，以控南北交通之咽喉。」

丁曰健生於安徽懷寧，一生仕途都在台灣，對犁頭店等地理瞭如指掌。

師爺：「慎防有詐。」

丁曰健笑稱：「我故意說台勇返台必生異心，那純粹是壓制之語，如今太平軍連偽天京都保不住了，亂事基本平定，可望中興，林文察能有什麼詐？」

師爺拉住丁曰健的袖子勸說：「就算如此，道台大人與總兵大人也絕對不可一同前往，如果道台大人要去，就請總兵大人留下，如有萬一，方能牽制。」

丁曰健本來是文官，因緣際會平定多場亂事，自認文武雙全，如今頗有武將豪情。見軍師扭扭捏捏，反而豪情上湧，拍著胸膛說：「縱然有千軍萬馬，又有何懼？林文察如有兇心，何惜區區我身，只叫他全族性命相抵。」

丁曰健滿懷得意之情，只帶幾名親隨就欣然赴約。

「林軍門，到了福建上路時莫怪我狠，台灣容不下你這頭金鰲了。」丁曰健彷彿已經看見林文察走進陷阱。

犁頭店，冠蓋雲集。

眾人相見，不免一番客套，各懷心機。

在場官員的品秩，如今以林文察的從一品提督最高，丁曰健雖然當權，但是他的按察使分巡台灣道只是正三品，日前朝廷加恩賞了正二品銜，依然不如。清朝武官品秩不如文官受重視，但是畢竟級別擺在那裡。

林文察：「道台大人一路辛苦，時已近午，不如先用宴，也算接風洗塵，等等再進行印信交接？」

台灣總兵曾元福看向丁曰健，以眼神示意不可同意。

丁曰健躊躇滿志：「軍門盛情，大家恭敬不如從命吧。」

林文察提議、丁曰健同意，其他人便不再多言。

酒過三巡，林文察還是一直勸酒。

丁曰健語帶不屑：「台人好酒，名不虛傳。我們該交接公事了吧。」

林文察摔杯子大罵：「台人怎麼了？台人就該被打壓嗎？」

丁曰健不悅：「軍門醉了。」起身想走。

林文察一把拉住丁曰健：「把話說清楚，姓丁的，你不發台勇餉銀、苛扣眷屬安家銀，以為朝廷顢頇，就惡意欺我台人。你說，這筆帳怎麼算？」

丁曰健動怒：「姓林的，妄議朝廷，想摘頂戴是吧？不要命了嗎。」隱約覺得不對勁，用眼神示意曾元福先離開，希望他調兵過來。

林文察哈哈大笑：「不要命？不是台人不要命，是你想要台勇的命！」

丁曰健：「你胡說什麼？快來人，把林大人帶下去休息。」他左顧右盼，沒人敢上來，發現曾元福已經離開，稍微鬆了一口氣。

林文察：「朝廷用台勇打太平軍、平八卦會，如今亂事平定，你到處宣稱台勇可能造反，讓朝廷放任你勾結福建官員巧設陷阱，要把剩餘的台勇送入太平軍虎口，趕盡殺絕。姓丁的，你好歹毒！」

台勇聽林文察這麼說，紛紛動怒拍桌，痛罵丁曰健。

丁曰健想要辯駁，但是眾聲喧嘩，根本聽不清楚他在說什麼。

黑熊徐必成衝上來，用他滿是傷疤的粗壯右臂，一把掐住丁曰健衣領，將他提得雙腳離地：「你想要老子的命？膨肚短命，先要了你的命。」

膨肚短命 不給活路

丁曰健被勒得喘不過氣，滿臉發青，伸手指著林文察說不出話。

林文明上前，從丁曰健的懷中取出一個寫有秘字的信函，拆開抽出信紙大聲朗讀：「大中丞，此獠不日內渡，吾當扣其台勇大部，只放行諸將及勇首，到閩勿讓募兵，驅入匪區，大事成矣。」

丁曰健一聽大驚，這些話是他的心聲，但是他絕對沒寫過這封信，「這是抹黑！」想要辯白，卻連氣都喘不過來，無法說話。

幾名勇首分別向部屬解釋密函的意思，林連招進來大喊：「外面有個游擊帶了一隊綠營堵住門，說奉了總兵之令，不准任何人進出，要嚴審在場眾人。」

丁曰健聽了暗叫不好，這曾元福也真是大意，怎麼只派一名游擊帶來幾十個綠營兵丁？

而且居然還打草驚蛇？

林文明指著丁曰健罵：「這個老匹夫當初清剿﹃萬生反﹄，從淡水一路審到彰化，能殺兩個絕不會只殺一個，如果不是林占梅出面阻止，不知道要冤死多少台人。」

徐必成怒髮衝冠：「膨肚短命，逼人太甚，不給活路，硬說台勇會反，我們就反了吧！」對著丁曰健的臉狠狠一拳，打得鼻血狂噴，暈眩過去。

眾人歡呼，林連招不知道從哪裡弄來兵器，帶了幾十名悍勇出去，把門口的綠營全部拏下繳械，然後又抓住了曾元福。

林文察在過去三個月已經多有佈置，按照他的計畫，不只要捉住丁曰健與曾元福，還要營造出同仇敵愾的決心。丁曰健懷中的密函、堵住門口的綠營、以及被抓住的曾元福，其實都是計策的一環。丁曰健與曾元福一進彰化就受到了嚴密監視。丁曰健以為曾元福已經離開，卻不知他一出去就被制伏。場內眾人還以為曾元福真的偷偷帶兵前來反而被林連招制服。（待續）