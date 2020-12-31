企業債務違約在中國已不是新鮮事，特別是今年在新冠肺炎疫情肆虐下，企業營運風險更大幅提高。但當家大業大的國企（SOEs）也開始出現債務違約情事，如中國最大煤炭集團之一的永城煤電控股集團，問題就不能等閒視之了。

具體地說，自2014年中國人民銀行（人行）打破剛性兌付的不成文規定後，公司債違約的情況即逐年攀升，違約金額由2014年的13億人民幣遽升到2019年的1,443億人民幣。2020年受到疫情衝擊，企業營運更是雪上加霜，截至今年11月底，中國公司債違約件數合計已達212件，違約餘額規模達到2,324億人民幣，雙雙來到史上新高。

然而，人行在確保不發生系統性風險的前提下，穩步打破剛性兌付，除順應市場機制，讓違約自然發生外，同時宣揚投資有風險、責任應自負的投資理念，以健全債信市場之舉，本是中國經濟發展的必要之惡。但不同於過去公司債違約主要為民企，今年新增違約主體已開始在國企之間傳導。2020年國企（含地方國企和央企）違約債券91件，違約餘額規模達到1,087億人民幣，占違約餘額總規模近半（47％）且創下歷史新高。值得注意的是，除了永城煤電之外，還有華晨、天津房地產集團、紫光集團等大型國企也首次出現債務違約。

國企公司債相繼違約，帶來一系列連鎖反應，如初級市場被迫大規模取消發債或推遲發行；次級市場則因風險溢酬升高，債券價格大跌，融資成本因而走高。在此情況下，民企融資利率也進一步墊高，而資金成本上升又令違約壓力增高，形成惡性循環，讓中國企業債信違約問題再度受到市場高度關注。

那麼，近期國企違約率大增，是否可直言中國將發生大規模系統性債務危機？目前看來，還言之過早，原因有三：一是今年截至11月底，中國公司債市場違約率雖達到1.107％，但仍是全球主要國家中最低者，也低於穆迪統計的全球企業債違約率1.6％的平均值；二是當前在全球維持寬鬆貨幣政策環境下，企業融資成本甚低，且人行為因應逐漸攀升的債信違約壓力，也不斷釋出流動性，如12月15日人行再度宣布開展9,500億人民幣的中期借貸便利（MLF）操作，不僅遠超過12月到期量6,000億人民幣，單日操作規模更創下新高紀錄，為市場注入大量流動性；三是2020年中國仍是主要經濟體中，經濟成長表現最佳者，是以短時間發生系統性債務危機的可能性不大。

即使如此，中國企業的債務問題仍會為經濟帶來下行風險。美國聯邦準備銀行堪薩斯分行的一份研究報告指出，對企業投資來說，過高的槓桿水準是一個重大的、長期的逆風。實證研究證實，雖然在經濟復甦階段，企業債務的提升將有助其增加投資，進而提升經濟成長動能。但隨著債務槓桿的持續累積，若最終債務總額超出了未來償債能力，將形成債務積壓（Debt Overhang），而槓桿率過高的企業也將迫使公司決策傾向更高報酬、更高風險的投資機會，導致企業違約風險不斷攀升。

至於，當前中國是否存在債務積壓的問題？論者眾說紛紜，但答案其實昭然若揭，此從2016年中國國家主席習近平宣示進行供給側改革可見一斑。在供給側改革大旗下，三去一降一補（去產能、去庫存、去槓桿、降成本和補短板）成為疫情爆發前中國經濟結構調整的主軸，顯示北京當局早已認知到中國債務槓桿過高，會形成抑制長期經濟成長動能的風險。只是，中國政府於2016年起推動的去槓桿步伐在今年因疫情而中斷，人行為對抗疫情所推出的大量寬鬆政策，又讓槓桿率再度大幅攀升。因此，對北京當局而言，2021年槓桿的去化與否將成為未來中國經濟成長能否永續的關鍵。倘若放任市場流動性持續氾濫、槓桿比率繼續攀升，讓債務違約的情況不斷擴散，對整體經濟將造成長期的負面影響，甚至陷入以債養債的泥淖，最終將不可避免地發生系統性債務危機。

另一方面，去槓桿雖可強化企業長期經營體質，但對短期經營績效及整體經濟成長卻具有抑制效果。因為槓桿去化將制約企業融資，進而壓縮企業投資動能，同樣對經濟產生負面的影響。根據過去經驗，自2015年底習近平宣示進行供給側改革後，M2貨幣供給年增率由2015年底的13.3％逐年下降至2019年底的8.7％；同期間，中國固定資產投資年增率也由8.1％降至5.4％。其中，國有企業投資年增率更由18.7％遽降至6.8％。

綜上，今年中國因疫情控制得宜，經濟成長表現成為主要國家中的佼佼者，但2021年，除了高基期影響外，在控制債務風險、去槓桿成為必然的情況下，快速擴張的社會融資增速也將迎來轉折點。也就是說，評估2021年中國經濟展望時，既要持續追蹤疫情控制成效，更應考慮其去槓桿過程對投資的影響及短期經濟的負面衝擊。

(工商時報)