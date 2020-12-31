庚子年多事，兩岸雖未「地動山搖」，但形勢仍是相當嚴峻。迎接新的一年，兩岸關係能不能否極泰來，關鍵還是要看中美關係的走向，因為它會牽動台美中三邊關係的發展。

拜登表示上任後要先處理疫情和經濟問題，但更讓他傷神的，應是這場選舉在美國社會烙下的傷痕。拜登想維持美國在世界的領導地位，就必須證明美國的民主制度禁得起一場選戰的考驗。

「安內重於攘外」，拜登不願外部形勢打亂他施政的優先秩序。例如，當中共和歐盟要完成雙邊投資協議的前夕，拜登未來的國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）立即出手，在推特發文要求歐洲夥伴先來與美國新政府磋商。《紐約時報》認為，此暗示拜登對這項協議感到不滿。

2021年將是中共建黨百年，又是「十四五規畫」的起頭，北京領導人關心的是做好中共2022年「二十大」的準備工作，所以「穩定壓倒一切」，尤其是維持經濟社會的穩定。中共在疫情肆虐下，還能成為全球唯一實現正成長的主要經濟體，確實是難能可貴；但如同中共經濟事務部門官員所說：「日子未必好過」。

為了維持經濟穩定，2020年12月中共中央經濟工作會議強調：「繼續做好『六穩』『六保』工作，合理把握宏觀調控節奏和力度，精準有效實施宏觀政策。」除此之外，中共至今仍存有習近平在「十九大」報告所提的現象，即「人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發展之間的矛盾。」現在中共大力進行「反壟斷」，也是旨在處理這個社會主要矛盾問題。

中美處在選後過渡期間，雙方理應如同美國華裔學者李成所說：「抓住美國大選帶來的機會，重新評估過去幾年相互間的政策和舉措，重新整理互相打交道的思路及方式，爭取及推動中美關係轉危為安、走向緩和」；而當務之急則是「恢復公共衛生對話和合作、恢復應對氣候變遷的合作，以及建立危機管控機制。」但因中美新的一年，都會忙著「打掃乾淨屋子再請客」，短期內雙方恐怕只能採「以靜制動」和「靜觀其變」的作法。

「中國政策」不是拜登的外交優先課題，所以他在上任之初，不會在這方面有積極強勢的作為。何況，川普過去4年因中美關係惡化，已留給拜登政府太多的「遺產」，拜登首先要釐清其中哪些是「資產」，那些是「負債」。

因此，在台美關係方面，僅管拜登政府仍會在外交和軍事上提供台灣必要的支持，但不會超出川普為台「量身訂作」的尺度。美國國務院前亞太助卿、也是拜登重要智囊的坎貝爾（Kurt Campbell）期盼兩岸緊張情勢趨緩，並能恢復某種對話，但他也直言，這超出美國的能力範圍。顯然拜登政府不願充當兩岸的協調人角色。

中共也不會選在這個敏感時刻和美國「攤牌」。中國現代國際關係研究院院長袁鵬研判，大概要到2022年以後，美國才有可能與中共探討新關係框架。因此，他建議中共要增加對中美關係更理性和更精確的理解。總之，要「先做好自己的事」。

中共對台政策則是為其內政服務，且將受到上述中美關係變化的影響。在新的一年，中共會堅持「和平發展」和「和平統一」的既定方針，在大力「反獨」的同時，也會持續在軍事和外交兩方面對台施壓；兩岸文化和經濟交流不會中斷，但中共會以促進「融合發展」為目標，對交流對象採「區別待遇」。

從台灣的政治議程看，有人認為2021年是兩岸恢復對話的最好時機，因為這一年台灣沒有選舉，但緊接著2022年就是地方和中央選舉。對台灣的政治人物而言，在選戰期間與對岸進行任何形式的接觸，都會冒相當大的政治風險。尤其當前台灣社會瀰漫著濃厚的「反中」氣氛，兩岸對話不免會被有心人拿來進行政治炒作；不要說執政黨，連在野黨都不敢輕易做如此大膽的嘗試。因此在新的一年，蔡政府也會把內政視為當務之急，尤其將面對美豬、美牛進口引發的政治效應。

兩岸對話「機不可失，失不再來。」但畢竟對話不是一方說了算；除非兩廂情願，否則兩岸復談之門是打不開的。

（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授）