2020年的代表字是「疫」，《紐約時報》以圖片回顧這一年的動盪不安，大部份圍繞新冠肺炎疫情造成的全球性影響，看了令人怵目驚心。

截至目前為止，全球已有逾178萬多人死於疫情、逾8,100萬人確診。許多國家的大城市封了又開、開了再封；人與人、國與國的互動減少，拉遠了彼此之間的距離，這與全球化的潮流背道而馳。

與疫情相關的是經濟，這又說明了全球化的不可逆。有人主觀願望想「脫鉤」，但客觀形勢是「剪不斷，理還亂」；有人把疫情下的經濟特徵用「三個三」來形容，倒也簡潔扼要：第一個三是「三個急劇下滑」，即經濟增速、國際貿易、產業鏈及供應鏈；第二個三是「三個急劇升高」，即失業率、政府預算赤字、各國債務；第三個三是「三個停頓」，即工廠企業、服務行業，以及旅遊業、航空業和交通業。

美國總統選舉是2020年全球關注的議題。位居當今世上唯一超強地位，白宮的主人動見觀瞻。川普尋求連任失敗，主要歸咎於嚴重的疫情和經濟；但一場選戰下來，形成兩敗俱傷的結果，受傷最重的是美國引以為傲的民主體制。川普拒不認輸，至今仍試圖做困獸之鬥。

外交不是美國選民關切的問題，但川普陣營大玩「反中牌」，使中美關係從「戰略競爭」進入「戰略對抗」，甚至無限上綱到杭廷頓（Samuel Huntington）筆下的「文明衝突」。

過去這一年，中美關係每況愈下，台美關係卻是水漲船高，兩岸關係也因此受到衝擊。新冠疫情造成兩岸民意對撞，蔡政府抗疫有成，但卻被對岸冠上「以疫謀獨」的帽子，中共對台「文攻武嚇」也已成為「新常態」。此外，兩岸都擔心川普卸任前，會在台海或南海製造事端，使三方因擦槍走火而兵戎相見的風險升高。

展望2021年，美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）列出了國際情勢可能面臨的十大風險，分別是：一，疫苗製程緩慢加深疫情危機；二，川普留下的問題，嚴重干擾拜登施政；三，各國舉債投入防疫支出，導致金融危機；四，西方國家經濟復甦緩慢，引發人民不滿；五，北韓核武危機未解；六，美伊衝突影響美國重返伊朗核協議；七，美中捲入兩岸軍事衝突；八，糧食危機；九，全球中產階級人口成長停滯；十，土耳其淪為專制帝國。

在上述10大風險中，除了疫情和經濟外，台海、朝鮮半島和伊朗，並列為可能爆發軍事危機的三個地區。兩岸「以和為貴」，雙方執政當局都有責任進行「風險管理」。所謂「年年難過年年過」，迎接新的一年，我們沒有樂觀的理由，但也沒有悲觀的權力。只能期待兩岸儘快「以談判代替對抗」、「化干戈為玉帛」。（作者為淡江大學中國大陸研究所榮譽教授、亞太和平研究基金會首席顧問）