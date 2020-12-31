在台灣民主有兩種，一種叫做真民主。在真民主的旗幟下，所有國民一律平等，各種政治主張都能公平競爭，理性討論。而另一種民主叫做「民進黨作主」，國家機器由民進黨恣意揮舞，踐踏不同意見者。非常遺憾且讓人痛心，2020年我們看到了民進黨對民主、法治、人權的全面踐踏。台灣彷彿不再民主，只剩「民進黨作主」。

不認同我的說法？好，那請正面替以下6個案例辯護，這些可都不是假新聞，是2020年血淋淋發生過的事。

第一，「獨立」機關NCC關中天：早在今年5月16日，上報就獨家報導外流自總統府的文件，內文談到綠營高層早有密謀關中天，「三位NCC新任委員中，一位是現任主秘，另2人是媒改學者。致達（行政院政委黃致達）說，兩人偏綠，可以配合處理中天，但其中一位比較理想色彩。」後來果然中天被處理掉了。

過程中甚至連基本的立場迴避都省略，直接找多位反旺中色彩濃厚的人當鑑定人；還「自己的爭議自己審」，NCC全體委員認定王維菁、林麗雲兩位委員「不偏頗，不必迴避」。結果當然是中天被處理掉了。不只如此，中天遭從51台趕出的12月11日，NCC臉書竟貼出「網路不實言論在美國訴訟案的歷史脈絡」，威脅恫嚇之意表露無遺。這不叫踐踏民主，什麼叫踐踏民主？

第二，政府各單位協助罷韓：罷免是人民合法權益，但執政黨以行政不中立手段對付在野黨黨籍市長，就又另當別論了。根據記者李光儀臉書5月16日的統計，2017年12月16日罷昌，中會從頭到尾總共只發了6篇新聞稿。到了2020罷韓前10天，中選會卻已經發了23篇新聞稿。選前一個月的前20天，已經發了14篇。如此熱衷炒熱選舉，配得上「獨立」機關之名？不只如此，選前還有教育部發函各大學「當天具有投票權的教職員工生均以放假處理」，高鐵推出大學生雙週快閃優惠等事件，遭質疑是替罷韓方衝年輕人投票率。這不叫踐踏民主，什麼叫踐踏民主？

第三，違憲阻止武漢國人返台：這一點筆者在2月20日「大法官說得明白，你就是得讓台商回家！」一文中就已詳述相關道理。文中筆者提到司法院大法官〈釋字第558號〉明白指出：「於台灣地區設有住所而有戶籍之國民得隨時返回本國，無待許可。」大法官釋憲內容都說得無比白話了，中央疫情指揮中心竟敢赤裸裸無視，直接以註記護照方式阻止武漢國人回台，直到5月才解禁，長達3個多月之久。這不叫踐踏民主，什麼叫踐踏民主？

第四，行政院長秘書製作匿名抹黑圖被抓包：長期以來，台灣民間就存在民進黨養很多網軍的傳言，但始終未能得到證實。這個謎團終於被11月3日上報一篇「蘇內閣向在野黨宣戰 政院幕僚被抓包製作「網軍圖卡」」報導解開，是的，民進黨政府確實有網軍，還養在行政院，且囂張到直接以政院幕僚職權潛伏立院議場二樓，直接一條龍作業。上午10點多做好圖，馬上圖就出現在焦糖陳嘉行、我是台灣人台灣是咱的國家、王浩宇、王定宇等FB帳號上。面對萊豬爭議，民進黨一邊舉黨上下講得正氣凜然，好像開放萊豬是多正義且必要的事，一邊用納稅人血汗錢養網軍，做匿名圖文對在野黨放冷箭。這不叫踐踏民主，什麼叫踐踏民主？

第五，丁怡銘抹黑牛肉麵店家：作為行政院發言人，替政府政策辯護天經地義，只要手段合理，大家都可以接受。但前提是「手段合理」，丁怡銘挾行政院大量媒體資源之姿，直接點名今年台北牛肉麵節冠軍的牛肉用的就是萊牛，還說台北市副市長黃珊珊還親自去頒獎。這根本是直接把政治攻防的流彈潑向無辜的店家。好在店家自己有主動送驗，要不跳到黃河洗不清。之後丁怡銘又爆出「統編報公帳買牛肉麵賠罪」事件，形象徹底毀壞，終於在11月15日深夜辭職，可惡的是直到當日白天都還在說謊說不會請辭。不只如此，丁連辭職後都有特權，去警局做筆錄享兩項特權待遇，毫無羞恥之心。這不叫踐踏民主，什麼叫踐踏民主？

第六，查蘇偉碩醫師水表：蘇偉碩醫師長期反對使用萊劑，但不同的是，在國民黨執政期間，反萊的蘇偉碩，是受邀至民進黨立院黨團說明萊劑危害的座上賓；而如今卻因「始終如一」而遭衛生福利部提告，警政署刻意搞他，要求晚上10點到案，甚至連前雇主榮總的上級機關退輔會都出來追打他，說他在榮總時表現有多差多差。蘇偉碩的言論正確與否，當然可以討論，他也不是啥不可反駁的聖人，但政府享受極大行政資源與話語權，卻發動飛彈大砲集中打蘇偉碩這樣一隻孤鳥，逼孤鳥禁聲。對比馬政府對蘇偉碩充分尊重，頂多口頭反駁的作法。蔡政府民主素養遠低於馬政府，是鐵一般的事實。

以上盤點了6項2020年民進黨踐踏台灣民主的作為，這些還不包含黑箱突襲開放萊豬、批鬥彰化縣衛生局普篩計畫、任命政黨色彩濃厚的陳菊任需超出黨派的監察院長等事件。2020年就要過去，展望未來，如果我們希望台灣長治久安，希望民主積極成長茁壯，那我們首先需要做到的，是發掘我們每個人與生俱有的勇氣。唯有我們都有勇氣去對抗鴨霸政府，欺善怕惡的民進黨才會有所收斂，台灣人才能真正享受100%的民主與人權。反之，如果我們每個人都選擇自保，那自然民進黨更囂張，到頭來台灣徹底沈淪，覆巢之下，焉有完卵？

2020年已是民進黨新威權元年，台灣人民真的真的不能再沉默了。（作者為網路媒體工作者）