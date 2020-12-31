新冠肺炎肆虐全球已過一年，全球8600多萬人染疫，近200萬人死亡，美國災情最嚴重至今死亡35萬人，染疫人數兩千萬人。加州病情最嚴重，部分醫院甚至達到140%收治率，而部分醫院因為忙不過來，亟需輸氧的重症病患甚至得等上18小時，更有不少醫院乾脆暫停救護車進入。很多殯葬業者喪禮已經排到今年4月了。

我剛從台灣到美國，在此聖誕節及新年期間，這裡沒有華麗，只有滄桑。僝僽故事聽不完，道不盡。我的朋友和同事都有人中標，留下嚴重後遺症。在芝加哥的布魯諾一家人先後確診新冠肺炎，年邁雙親更不敵病毒摧殘，10天內相繼過世。染疫原因是姊姊帶著爸媽來家幫他理髮，順便來看看弟弟及兒子，但2、3天後，結婚59年的父母雙雙染疫身亡，染病後倖存的兒子悔恨地說，「如果我懂得節制，做出小小犧牲，沒有和我媽媽相處那幾十分鐘，他們現在都還會活著。」

11月感恩節帶來的惡果，社會還沒有消耗完畢，現在又來一個耶誕節及新年。預估全美逾8450萬人擬在年終聖誕假期期間出遊，等於美國1/3的人口都要出遊，白宮公衛專家說，新年以後的兩周將是新冠肺炎高潮，估計死亡人數將達40萬人，真可說是「死亡新年」。

此次美國疫情失控，很多學者都開始檢討西方價值觀對這次疫情蔓延的因素。其實也不是西方價值觀皆非，而是西方價值觀裡某些元素如個人主義及其衍生的集體行為不足取。

這次美國新冠肺炎蔓延最主要是剛開始大家都不戴口罩，台灣和亞洲人深受SARS的恐懼，很早就戴上，美籍亞洲人也很早就戴上，還頻遭騷擾，甚至暴力相向，西方一向認為只有生病的人才戴口罩，到了6月有些地方才規定，在室內要戴口罩。但是川普卻一直要表現英雄主義，各種場合還是不戴口罩，上行下效。

這些人認為戴口罩是私人行為，自己應該有權利決定，也成為大選的議題之一，殊不知雙方都戴口罩，可以避免傳染85%，絕對不是個人行為，而是公眾行為，況且不戴口罩引發新冠肺炎，必須用到公共健康資源，也不是個人的事。

其實美國歷史上並不崇尚個人主義，清教徒移民美國，在英國出發之前就已設下嚴格規範，有紀律過團隊生活才能抵抗印第安人。個人主義長久以來在歐美意味著自力更生，不靠政府，不靠父母，這種精神擴展延續到第二次世界大戰，60年代才開始步入自私的個人主義，一如台灣的「只要我喜歡，有什麼不可以」。

而這種自私的個人主義後來演變成西方文化的種種缺陷，例如崇尚離經叛道，摧毀傳統價值觀，解構各種事務。甚至現今的贏者全拿，導致國家分裂、財富分配不均，也是去年美國無窮無盡的示威最關鍵的源頭。

這次假期，美國人就不願犧牲血拚、出遊、與親友相聚的機會，一定要及時行樂，其實等明年大家都打了疫苗，再來狂歡也不遲，最悲哀的是青壯年人士在外面狂歡後，把病原帶回家，感染了父母及祖父母，老人家體弱，死亡率高，縱使倖存，身體健康也大打折扣，造成一家的困擾。這種自私的個人主義，台灣更應該避免。