全球經濟因為新冠疫情繼續飽受衝擊，加上「區域全面經濟夥伴協定」（RCEP）完成簽署、新臺幣持續升值，美中關係又受到美國政治變動的直接影響，以臺灣目前出口為導向的經濟體制，受全球影響這麼深遠，實在讓人對臺灣的未來感到相當憂心。

台灣所處的大環境危機四伏、步步驚心，但執政的民進黨政府做好準備了嗎？經濟部門總質詢，官員對如何因應RCEP衝擊、經濟傾中風險與供應鏈危機絲毫無感，更毫無任何關於臺灣財經應變走向的具體規劃；美國總統大勢底定，拜登確定當選，一如拜登所說，「是時候翻開新頁。」民進黨政府原來期待川普當選，如今成了成拜登當家，雙方政策走向完全不一樣。台灣夾在中美之間，當在野立委擔憂政府是否必須因應美國政黨輪替而調整財經政策方針？行政院長蘇貞昌卻說政策不會有任何變動。

試問，以拜登對國際情勢的熟捻，預期美中將由對抗走向既競爭又合作的競合關係。換言之，拜登會強化或重建美國在多邊場域內聯盟關係；他日前承諾當選後立即重返巴黎協定就是最好的例子。台灣當然要靈活應變！試問，如果不變，對臺灣又有什麼好處？

然而，難以置信的是，這些來自全球經濟架構的風險研析都是來自政府公開資訊，蘇揆卻說，這與行政團隊提供給他的信息是不一致的？行政院長無法有效掌握行政團隊的真實數據，實在讓人對於臺灣的未來感到非常憂心。

讓人更憂心的是，除了信息掌握不足之外，民進黨政府還持續用大外宣、大內宣、營造天方夜譚式的奇蹟來唬弄人民。但以現今的主客觀情勢，我們能期待天方夜譚式的奇蹟嗎？例如跨太平洋夥伴全面進展協定（CPTPP），固然是日本出面、美國位居幕後主導，但裡面有多少國家和大陸有邦交？想參加談何容易。如果兩岸關係不能持續改善，我們繼續採用敵對中國的態度。加入區域經濟整合基本上更是不可能的事情。

台灣經濟不能坐等沉淪，更不能低估整體國際情勢變動的風險！我們在此提出沉重的呼籲，希望民進黨團隊三思！

（作者李貴敏為律師、立法委員）