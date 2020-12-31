觀望延遲6天，立法院民進黨黨團終於對萊豬法案及相關9項行政命令表決時棄權跑票的3位委員，祭出重罰，每人除了罰款3萬元，停權3年，也一併移送黨中央中評會處理。

這處分，說重不重，說輕不輕，因為公道在人心，輕重也在人心。3年後大選，方能見真章。或因如此，遭處分的劉建國說，任憑處置，一切泰然。林淑芬表尊重，江永昌則表示黨必須要有紀律，接受黨團決議。說來也巧，正當此時，民進黨接近大老級的立委管碧玲臉書貼文，〈這一次，黨才是捍衛國家最大利益、忍辱負重的良心！〉，除了將跑票的3人定調為「黨的叛逆小子」，並藉機說明為什麼要「終結民進黨可以容忍叛逆小子的歷史」。

管碧玲寫道：「是的，黨在此時，處境艱辛：開放萊豬，管理的效率建立了非常嚴格的標準，行政團隊防疫、萊豬兩個擔子沉重無比；藍營用罷韓的怨氣做基礎，用罷萊委的手段企圖罷免綁公投，立委同仁耗盡心力之後，要跟著黨再煎熬下去」又說，「行政院與立法院的同仁們，面對的艱難，因為叛逆小子的投票和論述，雪上加霜自不在話下。」

原來，民進黨上下明知萊濟美豬有毒，不可進、不可食；明知美豬不含萊劑者已高達78％；也明明知道台灣可以與中國大陸看齊，只准進口萊劑零檢出的美豬；然而，民進黨不知為了什麼樣的暗黑利益，居然不惜欣然擁抱萊劑美豬，還將眾皆曰不可的事務，扭曲成罷韓怨氣的反撲，將行政院出賣國民健康的卑劣行為，說成是捍衛國家最大利益。沒良心的黑心政客，在管碧玲的臉書，可以進化成良心分子！指鹿為馬的秦朝宦官趙高，地獄有知，也當大嘆，吾不如管碧玲也！

美豬該不該開放？答案很簡單，做好源頭管理，標示清楚，當然可以考慮開放。如果美國方面承諾兩國展開BTA或其他貿易談判，且有具體保障，更佳。反之，源頭管理不為，萊劑標示不做，就是出賣國家利益，損害台灣豬農權益。而美國既無具體承諾，我們卻主動放棄源頭管理，謊稱萊豬不可標示，這是卑躬屈膝，是奴顏舔嗜，是賤賣國家尊嚴，哪裡是捍衛國家最大利益？

萊劑美豬該不該開放進口？答案也很簡單。如果多數美豬不含萊劑，當然應該擇優進口不含萊劑的美豬。不僅是因為台灣人民值得、也有權吃食高品質的美豬，更是因為，「大陸能，台灣當然也能」。蔡政府堅持進萊豬，是視台灣國民健康於無物，也是自卑自艾，瞧不起台灣人民。民進黨既然要開放萊豬，要捍衛國家最利益，為何不率先示範食萊豬、解眾惑呢？

一個正常國家的正常行政機關和正常國會，一定是以自己國家的利益為最優先的考慮。在進口萊劑美豬爭議的過程中，民進黨不惜背棄當年反萊劑美豬美牛的同志，處處以美國的國家利益為優先考慮，將台灣國民健康是為兒戲。這樣的台灣，絕非正常國家，而這樣的民進黨，無以稱之，無恥之尤而已。

民進黨全面執政5年來，從黨產會、促轉會、軍公教年金改革，再到口罩之亂、防護衣之亂、捷克議長口罩生產線之亂、疫苗之亂、鉅款軍購、再到關中天、堅持開放萊劑美豬，在在顯示了民進黨真正服膺的核心價值，從來不是民主自由和進步，而是慣常以謊言編織願景的極權專制與獨裁。《亞洲週刊》以蔡英文身穿清朝龍袍的合成照片為封面，製作「民選獨裁」的專題報導，不過是蜻蜓點水地點出了民進黨內心深處最渴望的價值罷了。

古人說，以史為鏡，可以知興替。今日政客從不以史為鏡，因為，他們知道，歷史是一面照妖鏡，最能照出他們妖魔鬼魅的醜態。可嘆的是，這面照妖鏡的反面，專照選民，照出的選民皆是健忘之輩，所以，妖魔鬼魅可以持續當權，為惡人間。這正是台灣民粹資本主義的悲哀！（作者為資深媒體人）