在網路社群或通訊軟體上，常看到朋友轉傳的搞笑短片，除了台灣本土自製者之外，來自中國大陸者也有不少。對我而言，這是一種用輕鬆的方式認識大陸社會現況的管道，因此有空閒的時候，會挑一些來看。例如，我觀察到不少短片以大城市的白領生活為背景，反映大陸現在的城市化趨勢，許多年輕人從鄉村進入一、二線城市，追求「小資族」現代化物質生活的渴望。

大陸的網路短片數量極多，其中《陳翔六點半》是我最近幾乎每天追蹤的喜劇節目。我關注這個節目的原因是他們持續產出新片，原創性比較高，常令人感到會心一笑，而且不流於低俗或炫富，這樣質量兼具的搞笑短片並不多見。

原創性高台粉多

《陳翔六點半》因為導演陳翔而得名，開播於2014年，主要拍攝地在雲南昆明，在網路平台每天更新，片長大多約兩、三分鐘，幾乎不超過五分鐘，因為廣受網友好感，後來還推出《陳翔六點半之廢話少說》等網路電影。我當初在台灣的社群媒體看到他們的短片而被圈粉，過了一段時間，發現他們的台灣粉絲越來越多。

有別於我們早年看的日本喜劇《志村大爆笑》，是在攝影棚內拍攝的，《陳翔六點半》隨著劇情需要，都在實際的住宅、辦公室或戶外等場地拍攝，具有更多的真實感。另外，雖然這是搞笑短片，但是並非素人自拍之類的低成本拍攝手法，而是具有電視劇或微電影的影像水準。

片中的固定班底，不只有顏質，還有精湛的演技，以及鮮明的人物性格，因此受到粉絲們的喜愛，例如身材姣好的「球球」、氣質出眾的「冷檬」，是許多男粉絲心中的女神，年長的「妹大爺」是公認的硬底子演員，中生代的「毛台」與「閏土」也是演技一流，而「蘑菇頭」、「豬小明」則是充滿喜感的人物設定。

尋找伏筆成樂趣

《陳翔六點半》的一大特色是常有「套路」，也就是隨著劇情的推進與鋪陳，開始反轉劇情，最後達到高潮。對粉絲來說，觀影樂趣在能否於第一時間找到劇中埋藏的伏筆。

譬如在《鄰居半夜吵架究竟是誰沒素質？》這部短片，男主角閏土經常工作到深夜，揹著一個大包包回家，上床睡覺的時候，卻總是被樓上鄰居的吵架聲弄得無法成眠，最後他終於受不了，透過窗戶對樓上大吼：「你們不過是丟點東西，竟然能吵成這樣？大不了明天不偷你們家了！」沒錯，觀眾一開始以為閏土是普通上班族，最後劇情反轉，才知道他是小偷，而伏筆就是他每次回家揹的大包包。有趣的是，在網路上可見忠實粉絲留言討論，有沒有看出這個伏筆。

《校長，請讓我在留級300年！》這部短片也堪稱經典。朱小明剛到大學當輔導員，校方請他多注意萬年留級生毛台，朱小明於是找毛台談話，勸他要早點畢業，才不會一直花家裡的錢。劇情開始反轉，原來毛台在宿舍做小生意，賣泡麵飲料給同學，還兼差家教，不只賺了不少錢，每個月能匯錢給家裡，也跟同校博士生結婚，對於校內人事關係一清二楚，甚至有其他老師來拜碼頭。朱小明發現，毛台在校內的生活過得比他還好，他只好摸摸鼻子走了。網友的留言也很有意思，有人戲稱是「學校教師遇到學生地下首領」。

我覺得該節目最好看的部分，是從現實生活中挖掘的笑點。舉例來說，《民間高人！幾句話解決一個危機！》這部短片講的是豬小明搭計程車，想向年輕司機王炸殺價，王炸一開始當然不理他，不料蘑菇頭來到車前，想製造假車禍詐財（俗稱「碰瓷」），豬小明於是下車用了一套話術打發掉蘑菇頭，王炸大感佩服，豬小明才亮出身分──原來他是當地砍價協會副會長。這個故事融合日常生活常見的「碰瓷」與「砍價」，又翻轉了豬小明的人物設定，從甘草諧星升級為民間高手，讓人大呼過癮。

《陳翔六點半》並非每一集都是搞笑片，偶爾是正能量的心靈雞湯或警世題材，這也增加了節目深度，甚至帶有一點社會教育意義。

這個節目的另一個吸引力，是取材緊扣社會脈動，例如在《線上辦公第一天，老闆被員工玩崩潰了！》這部短片中，老闆蘑菇頭與員工在農曆過年期間召開線上會議，鏡頭下是一個九宮格的分割畫面，老闆在中央這一格，其他八格是員工畫面，員工趁機捉弄老闆，陸續停止動作，讓畫面看起來像停格，老闆誤以為網路斷線，於是會議開不下去，製造笑點。片尾還附上貼心的防疫宣傳：「少出門，不聚會。戴口罩，勤洗手。」今年以來因為疫情緊張，許多公司及學校開始流行線上會議，這個橋段令人會心一笑。

更有趣的是，防疫期間保持社交距離，《陳翔六點半》推出系列短片，如《女友究竟在想什麼，你真的懂嗎？》王炸與米線兒扮演夫妻，看似身在同一個空間對話，實際上是在不同地方分開拍攝，再剪輯成流暢的短片，這個創意讓粉絲們津津樂道。

兩岸交集與共鳴

從比較宏觀的視野來看兩岸流行文化，台灣的電視娛樂過去有一段好光景，如《康熙來了》、《國光幫幫忙》等談話性節目，透過網路廣泛影響了一代大陸年輕人。近年來隨著大陸崛起，自製的娛樂節目也透過網路逐漸反向傳入台灣。其實，這也是兩岸交流的一種管道，就像台灣人如今也逐漸接受「小鮮肉」、「閨蜜」等流行語。

如果說幽默是溝通的潤滑劑，那麼，像《陳翔六點半》這些網路喜劇不只跨越海峽兩岸的鴻溝，也能促進彼此的互相認識與理解，發現另一邊人們的所思所想以及生活，跟我們仍有交集和共鳴。

（尚智／台北市）