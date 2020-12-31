回顧2020年，我們共同度過了改變人類歷史的一年。

第一個劇變就是襲染全球的新冠肺炎，截至2020年12月為止，全球已有7000餘萬人染疫，150萬人死亡。儘管疫苗已經生產，但變種隨之而出，顯示疫情仍有可能擴散。檢疫、隔離及社交距離已是生活常態，而非短期現象。生活型態的改變也導致產業體系的變遷，所有交易網路化。台灣有幸為倖免於疫的國家，人們生活沒有受到多大影響，但也因此耽擱了產業整合至網路的程度，可謂大幸中的小失。

第二個變化就是中美對抗。染疫讓我們領會到網路科技的重要性，故美國必須在5G、AI、量子計算等領域超越其他國家，才能維持世界霸主的地位。然中國大陸也是勢在必得，且挾十幾億人口市場，確有一搏空間，無怪乎被美視為頭號勁敵。同時各國因疫情採鎖國政策，美順勢連結英澳國家，圍堵以華為為首的大陸企業。這場景如同冷戰再現，美國隊長代表正義一方，對抗高科技孳生的邪惡頭目。台灣身處強權競逐風暴的核心，如何安然度過，考驗蔡總統的智慧。

第三個改變也與網路相關，即歐美開始制裁高科技巨擘。自2016年的美國大選，歷經脫歐公投，至2020年川普競選連任，美國人越來越不信任社群媒體，認為假新聞充斥其中，危害民主制度。一向對企業採自由放任主義的美人民，要求管制的聲浪不絕於耳，導致了2020年底跨黨派的聯邦與州檢察官聯合對谷歌及臉書的3件反壟斷起訴。如果政府勝出，臉書將會被迫拆解，IG及Whatsapp從臉書獨立出來；谷歌將會成為平台的平台，僅能提供如搜尋引擎等基本服務，不能經營廣告或app商店等競爭性服務。反托拉斯聖戰將會改變高科技業的壟斷生態，而台灣的主流網路服務提供者皆是美商，市場或有鬆動空間，利於本地業者參進。

在台灣，或許最大的改變是民進黨。民進黨政府剛剛完成了自報禁解除後，國民黨執政時都忌憚做的事：關了一家政治立場不同的媒體。它更極力促成「科技偵查法」立法，允許政府實施網路肉搜及無人機空拍取證，合法化對人民的全面監控。自此以後，民進黨進入除魅過程，它再也不能霸據著人權、言論自由的標籤；相反地，它正實施綠色威權主義，迫害異己。

此時此刻，我正在大賣場採買年菜，面對萊豬解禁，我只能跳過豬絞肉、排骨攤位，這是手無寸鐵的家庭主婦能做的了。雖然我也擔心對岸軍事威脅，但我更不想用自己身體健康換取鉅額軍售，可民進黨政府與立委卻幫我說Yes。面對2021年的第一天，我但願所有被欺壓的，終將重生成為反噬力量，打敗威權，然後像電影《明天過後》結尾，從外太空看浩劫後的地球是如此的清澈美麗！

（作者為元智大學資訊管理學系教授）