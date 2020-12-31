日昨新北市長侯友宜參加中和區警消社會住宅動土典禮時，替全體警消同仁發聲，向小英總統、行政院長蘇貞昌喊話，表達警察退休制度要比照國軍的必要性。因為警察平均壽命比一般人低很多，卻承受極高的風險，希望總統對警察的退休所得替代率比照國軍辦理。

侯市長為退休警消的發聲，顯然被蔡英文、蘇貞昌當空氣，在隨後的發言中，蔡蘇隻字不提。

蔡英文不是很愛警察嗎？前年的警察節，蔡英文說警察工作日夜顛倒很辛苦，執勤時精神常處於緊繃狀態，過去因財政問題在警察照顧上做得還不夠完整，所以承諾會更新警察設備、提升警察待遇、加強員警健康照顧等，「當所有警察堅實的靠山。」今年10月27日台灣警察專科學校75周年校慶時，蔡總統又高喊：「政府當各位的後盾，一定會說到做到」

其實，要當警察靠山的話，106年的警察節也講過：「政府一定會當警察的依靠，對警察相挺到底」。只不過講完之後不過幾天，就在立法院通過砍殺警消退休刀刀見骨的退撫新制，所有的警消都被打成一般公務員，退休金所得替代率最高是年資40年的62％，樓地板只有32160元，絕大多數就是原有退休金的六成，別說18％的優惠存款沒了，連子女教育費也停發了。

這樣的年改，當然讓全國的警消心寒。警消長年的高壓過勞，去年大法官釋字785號宣告違憲，要求24小時輪值的機關的勤務編排和超勤補償，要能針對業務特殊情形保障健康。政府長年壓榨警消，又因為沒有例行性的統計，反映出警消體能實況，以致在年改時無法比照國軍與一般公務員脫鉤處理。

這些問題我反覆在立法院的總質詢、不同委員會的質詢中提起，最近內政部統計處排除萬難，算出年改前警消的平均死亡年齡：99-106年的警消平均死亡年齡為68.67歲，相較國人平均壽命為80.9歲，警消職務的危勞與健康風險之高，鐵證如山，要求比照性質類似的國軍，與公務員脫鉤，理所當然。但是每次的質詢指得到一個答案：希望警消共體時艱。

直到最近報載民進黨陳瑩等17名委員提案修法，讓警消退休金的所得替代率比照軍人，已於12月11日一讀，全國的退警興奮異常，我也順勢將這一年來所提做的準備，提出更完整的修法版本，經過國民、時力、民眾３黨共36名委員連署送院，希望落實蔡英文的做警消靠山的說法，而且是藍綠共識。

不料正當陳瑩委員受到輿論讚賞與退警感念之際，民進黨已經默默進行封殺：陳瑩版在12月15日被復議封殺，葉毓蘭版更是在24日一讀後，立即被民進黨團突襲復議否決。

不能再相信口蜜腹劍的詐騙黨了，只有用選票讓他們下台，才能讓正義重現！

（作者為立法委員）