歷經7年的艱辛談判，歐盟和中國在2020年12月30日共同宣布，已經完成雙邊「投資協定」諮商，待歐洲議會和各國國會通過，即可生效上路。這個協定已經讓歐盟在「美中對抗」的G2局面中，凸顯其戰略地位重要，得以在未來的國際政經賽局中，將目前的「美中博奕」轉變為「三邊角力」，可視為歐盟的一大勝利。

媒體披露的協定內涵有限，只說它包括了中國對歐盟消除了新能源汽車、雲端計算服務、金融服務和健康行業等的投資壁壘，也同意在地產、製造業、建築業和金融業提供更公平的競爭環境；在政府補貼上維持透明度，不再強迫要求歐企技術移轉，以及多種行業須以「合資」方式進行投資的規範。歐盟則承諾維持對中國的市場開放，允許陸企進入能源批發、零售、可再生能源市場（不超過5%，維持對等互惠開放）。雖然部分歐洲議會成員質疑中方在勞工標準和人權的紀錄不佳，且中方經常有「開大門不開小門」的中央和地方作為不一致狀況，但預料應該還是會通過。

媒體認為，最大的受惠者應該是德國的大型汽車業者。但若以目前先進國家簽署的雙邊「自由貿易協定」（FTA）來看，這個協定被開放的市場雖然肥沃，但範圍還是有限，因為和FTA中通常幾乎完全取消關稅及非關稅貿易障礙、服務和投資絕大多數開放來比較，這個協定的內涵還是相當有限。況且，歐盟和中國相互「開小灶」，若不循世貿規則普遍向其他世貿成員開放的話，仍可能面臨其他成員控告其違反世貿第一條的規定，歐中相互開放有限的投資市場其實是有違規的風險。

因此，吾人可視其為歐中在FTA諮商的中長期目標上，為獲取當前政經利益而展現的短期成果，來對美國示威用的。歐盟的目的，在讓美國於對抗中國崛起的博奕中，不要對歐盟便宜行事、予取予求。而對中國而言，則是在美國發動對抗之下，以有限的經濟利益結交到願意和其「和平交往」的另一大咖，讓美國不敢肆無忌憚地對其窮追猛打－因歐盟可能不會參與美國和中國打群架，而單靠美國自身實力可能無法將中國打趴，因此「抗中」必須更加謹慎，要在邏輯和實利上能充分說服歐盟等「同盟國」才行。

媒體報導，關於投資保護的議題，將會在今年繼續諮商，顯然是北京為避免在歐盟重演川普政府強迫將「抖音」出售給美國企業的狀況，以及其他可能損害中方企業資產權益的相關規範，可能相當地複雜，導致尚未達成合意而無法及時納入協定之中。但相信中歐的諮商將會持續，且會盡速在完整的投資協議之後，迅速進入「自由貿易協定」的正式諮商；而既然對歐盟拉抬身價有利，也對中國拉幫結派對抗美國，和藉由FTA調整自身體質有所助益，雙方談成FTA的速度將會加快。

中國大陸已經完成了亞太15國的自由貿易協定（RCEP），若加上和歐盟之間的FTA之後，大概也就是經濟上全面超越美國、成為全球最大經濟體的時刻。和其僅有一水之隔，但因彼此政治對抗遭到杯葛、迄無重大FTA的台灣，又在美國大選中錯誤押寶川普之下，要如何「超前部署」突破困境，就看這個號稱「會做事」的政府了。

（作者為華梵大學人文教育中心兼任特聘教授）