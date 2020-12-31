來自英國的新冠肺炎變種病毒「B.1.1.7」，首次在2020年9月英國採集的樣本中發現，並於12月中旬開始在英國迅速傳播。由於耶誕節提升應變等級前的「逃出大倫敦」與頻繁的家庭朋友聚會，恐怕病毒隨著天空密密麻麻的航班，已傳染到各大洲，目前歐洲許多國家與美國都傳出有確診病例。自英返台的華航班機中，案791、案792目前亦被檢測出確定感染該變種病毒，而先前多國早已先緊急與英國斷航，顯示防疫政策臨機應變的重要性。

由於病毒在複製過程中若產生錯誤，就稱為變異，當變異可讓病毒更適應外在環境或人體內生存條件，則變異株就會在人群中更易增生、傳染。目前僅知B117因病毒表面棘突蛋白變形產生變異，其傳播力可能增加6至7成，另外可能增加對幼童的感染力。由於過去一年，台灣確診病例中，小孩與幼童的病例極少，此次自英返台的發燒少年（案792），其是否因變種病毒的關係更易感染幼童或青少年，值得關注。至於變種病毒是否會更致命，或是影響疫苗效力，都尚未得知，必須密切監測與追蹤，因此防疫政策也須及時調整。

疫情指揮中心陳時中12月28日才說，台灣有管理優良的集中檢疫所，不用鎖國也能達到防疫效果，看到來勢洶洶的B117變種病毒在其他國家傳播的速度，在隔不到48小時後，突然宣布形同鎖國的邊境阻絕措施。該措施阻絕非本國人入境，但若干外籍人士若已獲「特別入境許可」，仍可入境。14天居家檢疫仍不可少，但最近傳出有幾例檢疫14天後仍篩檢出病毒的案例，特別是無感染症狀的案例，顯示新冠肺炎病毒的特性仍難以捉摸，篩檢還是確認是否有感染的必要步驟。

由於寒冬時節，病毒活躍度最高，加上人們喜歡待在空氣不流通的室內活動，若再碰上跨年、農曆春節的家人團聚活動，南來北往頻繁，若稍不注意，很可能營造病毒絕佳的傳染機會與空間。在疫苗尚未開始施打前，只能呼籲要嚴守口罩戴好戴滿、保持社交距離與維持手部清潔的措施，以做好自身的健康管理與維護家人與朋友的健康。

新冠肺炎疫情肆虐已一年有餘，隨著北半球的嚴冬來臨，還有新年的節慶活動，病毒散布速度有加快的趨勢。最終解決病毒的方案，還是要依靠全人類接受疫苗的接種來解決；指揮中心雖已預告2000萬劑疫苗，最快2021年3月來台。屆時是否真正取得疫苗？（疫苗的採購與跨國運送）、怎麼施打？（疫苗本地運送與冷鏈儲藏問題）、誰先打？（施打的優先順序、疫苗廠牌的不同數量如何分配）、施打後是否有不良反應案例？都是大哉問。新年新希望，期待國泰民安，早日終結新冠肺炎疫情。

（作者為國立台灣大學醫學院名譽教授）