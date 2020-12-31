經過漫長而曲折的談判，歐盟與大陸領導人於2020年12月30日視訊簽署《中歐投資協定》，這是大陸與日、韓、澳、紐及東協10國簽署RCEP後，在地緣政治競賽上，兩個月內的第二場勝利。對美國而言不但是川普外交政策的失敗，更代表拜登外交布局與策略尚未啟動就出現破口，美國與歐盟重新構建「跨大西洋夥伴協議」的計畫可能受挫，國際威望與領導地位難免受到影響。

拜登2020年12月28日宣示，將號召理念相近的盟邦和夥伴，在經貿領域與大陸競爭；內定國家安全顧問的蘇利文亦推文，表達對中歐投資協定的憂心，呼籲歐洲夥伴應先與拜登政府磋商，波蘭也主張應等待拜登政府就任後再簽署，但由德國、法國主導的歐盟立場堅定，依原定計畫完成簽署。

和平與發展仍是主旋律

《中歐投資協定》的簽署，代表「反中」並非全球主流，經濟仍是地緣政治重要議題，大陸龐大的市場依然具有吸引力。北京在確認新冠疫情獲得控制，經濟率先全球復甦，而美國疫情愈發失控後，於2020年10月底召開的中共十九屆五中全會上，認定大陸未來5年乃至到2035年前，仍處於戰略機遇期，確認對外方針回歸鄧小平「和平與發展」主旋律，並依此展開對外關係布局。

根據《中歐投資協定》內容，除了擴大歐盟的市場准入外，雙方還就長期引發歐美不滿的大陸國家補貼政策、國營企業及強制技術轉讓等結構性問題達成共識。川普主導的美中第一階段貿易協議只涉及關稅問題，大陸在結構性問題並未讓步，卻對歐洲做出重大妥協，其目的就是拉攏歐盟，突破美國圍堵，同時先發制人，瓦解拜登急欲與盟邦共組「抗中聯合陣線」的構想。

拜登的聯合陣線最重要成員當屬歐洲的民主先進國家，但歐盟已被中共有效分離，本來就不被看好的「反中聯盟」等同無疾而終。這也說明「意識型態重要，國家利益更重要」，中國與歐盟堅持要在美國新政府就任前達成協議，就應證了這個在現實政治中不可改變的原則。

除川普以冷戰心態及舊思維處理中國崛起問題之外，美國外交挫敗另一個重要原因，還是在於國力衰退。在對圍堵蘇聯的冷戰期間，美國GDP超過全球1/2，到2019年只有24%；而大陸GDP全球占比則從2000年的4%成長到2019年的16%。如考量大陸經濟率先從新冠疫情衝擊中復原，中美經濟實力差距將加速縮小。

川普狹隘的美國優先政策及盛氣凌人的領導風格，已得罪德國、法國等歐盟主要國家，有人形容美歐關係已退步到需依賴「生命維護器」。歐盟這次不理會拜登及蘇利文勸說，搶先與中共簽署投資協定，展現獨立自主的外交政策，不再凡事看美國臉色，拜登未來推動外交將備感艱辛。

民進黨別冀望拜登反中

中國給足歐盟面子，甚至對勞工問題也承諾「有效實施」國際勞工組織的規定，並努力爭取承認國際勞工組織的基本公約，包括有關強迫勞動方面的條款。至於飽受批評的人權問題，歐盟領袖在聲明中「重申他們嚴正關注中國的人權狀況，包括香港的發展」，雙方顯然不願人權問題阻礙了協定的簽署，而做了妥協。

美國衰退、中國崛起、歐盟獨立自主是21世紀的新局勢與新秩序，川普落選、拜登上台確認了這個主旋律，而中國與歐盟經過7年35輪談判達成的投資協定，及其公布時機就充分反映了這個趨勢，也代表世界主要國家以主動積極外交作為超前部署。民進黨政府過去4年對外關係，就是依附川普的反中政策，以成為川普手中「台灣牌」而沾沾自喜。現在拒絕體察快速轉動的局勢，堅持僵硬的意識型態，唯一政策選項就是冀望拜登繼續強硬反中，將台灣命運交付美國手中，台灣的國際形勢將難以好轉，決策者的失能、惰性將由全民承擔後果。