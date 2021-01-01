2020年的台灣飽受疫情干擾，也同時承受著極端氣候的試煉，一方面罕見的躲過了所有的颱風，中南部水庫大鬧水荒，可入冬以來，北台灣卻又雨情不斷，不久前，新北市瑞芳猴硐台鐵軌道邊坡出現坍方，東台灣觀光交通大受影響，搶修多日才告恢復。這次事件並未造成傷亡，卻也曝露出台灣號稱科技王國，卻未能將科技實力充分發揮在對應的天災之上，控管天災事故發生造成的損耗多寡，政府須有更積極的作為，不能憑靠人員經驗或好運氣來過關。

對於這次事件，主管機關交通部很肯定台鐵的應變措施，認為台鐵相關人員落實標準作業程序，現場也有監控與通報，讓即時列車停止，乘客安全撤退之後，才出現大規模坍塌。並同時指出，由於邊坡坍塌面積相當大，搶修復原狀況也不穩定，有「走山」之虞，因此影響了搶修恢復通車的速度。

我們要說的是，由於最重要的「人命關天」部分成功守住，是交通部對台鐵表現滿意的主要原因，進一步細究整個過程，不能不說守的很驚險，甚至有很大的運氣成分在，如果坍塌時間提前來臨呢？以目前極端氣候的影響來看，並非不可能，也會出現完全不同的結果。褒獎台鐵局之餘，交通部更應在防患於未然的部分，提出交代，尤其是善用科技的預警能力，讓乘客安全確實受到維護。

從應付天災的具體成績來看，我們繳出的成果實在稱不上合格，會重視運用科技力量來提升安全，往往都在重大事故出現後，才開始反省，決議補強，而且科技經常敵不過人性，得持續在執行面做更多的補強。最令人擔心的是，錢花是花了，最迫切需要的技術成分，等到事過境遷，最終很可能並沒有實質的引入。

以2010年4月間，國道3號基隆七堵路段發生走山事件來說，此案造成四人罹難，受媒體的重視程度，完全超越同一天原來全台焦點的雙英ECFA政策大辯論。事後高公局痛定思痛，十年來，國道共計約700處的邊坡，除了每三年一次邊坡地錨的生命周期管理等措施，均引入科技化監控，即時的掌握邊坡傾斜是否達到警戒值，進行管理確保安全。至少至今為止，尚未見過類似的重大事件重來過一遍。

另一更受到矚目、也和台鐵有關的2018年普悠瑪列車出軌翻車，造成18人死亡、逾200人輕重傷事件，從各檢討報告到公懲會判決結果，都對於台鐵局耗費巨資建置ATP遠端監視系統，避免乘客生命身體安全，僅繫於司機員一人之手，結果卻是，花了大筆的錢，仍因人為疏失導致重大傷害的出現，感到不可思議。事件之後，台鐵局和中科院合作開發「限速備援系統」，主要功能是，當列車與ATP隔離後，可將速度限制在60公里以下，確保行車安全。

但普悠瑪事件中同樣亟待引入科技解決的軌道巡檢等問題，卻沒有令人眼睛一亮的新進度，翻覆事件發生後不久，此一問題就被提出檢討，因為台鐵許多軌道老舊導致養護設備增加，但巡檢人力卻持續減少，成為影響公共安全的主因之一。

包括已故的台灣人工智慧學校執行長陳昇瑋等學者，曾提出過利用人工智慧擅長分析數以萬計微弱訊號，進行預防性維護的主張。國外在軌道的養護應用技術早已普遍，透過無人台車，在非服務時段在軌道上運行，由感測裝置取得資料，一發現異常，立刻通知進行養護；服務時段同樣可利用列車經過時的車體震動、軌道角度、聲音大小等細微的資訊變化，以人工智慧即時量測診斷，達到全時的風險控制。

然根據立委陳椒華日前質詢的內容卻顯示，普悠瑪事件發生以來至2020年10月止，還是發生了九件斷軌、裂縫事件，成功站的斷軌尤其離譜，3月就發現裂縫，卻安排到6月才更換，結果5月出現狀況，也是靠著好運氣，結果無人傷亡。

交通系統是所有公共建設中，與民眾生活最休戚相關的領域，從交通部的高度來看問題，國道邊坡監控的技術既已成熟，就應將其修正移轉至鐵道邊坡的監控之上，減少交通運輸受雨情引起的走山等問題干擾；而將人工智慧運用於鐵路軌道資訊的收集，既有專家提出呼籲，又有國外實施的先例，斷無始終行動遲滯、斷軌問題持續發生的道理。

由於面對的問題繁複，其中不乏還有門戶之見，絕非發個招標計畫就能妥善解決，主管機關務必要站上第一線，協調各單位引入需要的科技能力，讓台灣每隔一段時間就要碰上的天災事故，損害可以極小化。我們引以為傲的科技實力，不只是上市櫃企業財務報表上的亮麗數據，也可以化身為維護人民安全的護國神山。