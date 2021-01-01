前幾週發生的「國中生獨攀能高安東軍」事件，正好凸顯了關於登山的幾大問題：登山者準備不足、留守家屬知識不足、主管機關沒sense、協作被潛規則壓榨等。本文就先來討論「家屬知識不足」到底有多危險。

山難潮大爆發的2020年，凸顯了臺灣人戶外觀念嚴重不足的事實。從4月的帶三歲小孩登玉山，到11月的秀姑巒山墜谷凍死、畢祿羊頭落隊凍死等案，在在顯示我們空有壯麗的高山，但不懂得，也不想懂得如何與它們相處，畢竟那不是我們生活的一部分，不是我們需要了解的地方。走進深山，是電視團隊的事，是那些連假就人間蒸發的瘋子們的事，我們在家滑滑IG、看看照片就好。

所以一堆人笨死在山裡。

沒錯，就是笨死的。網路世界如此發達，自學登山早已非難事，路線資訊、離線地圖、裝備與行程建議，無論是從部落格或網路論壇，都能輕易取得；體力、心理素質等個人因素，則應該透過日常訓練，循序漸進；登山素養、揪團注意事項等，更應該詢問相關人士，了解明文規定與不成文默契。

那你以為，待在平地就沒事了嗎？如果是你的家人要上山呢？

事件中的少年，能被攔截下山純粹是運氣好。少年的父親說自己很忙，也不懂登山，但小孩很堅持，所以還是讓他去了，只是「因為聯絡不到人，擔心他裝備不夠」因而報案，最後搜救人員在天池山莊成功找到少年。這可以分成幾個部分討論。

首先，既然可以因為孩子堅持而放行，但為何還會「越想越不對」？為何不先協助他確認裝備與行程？如果家長不懂，能不能找有經驗的人協助？好死不死，他的裝備還真的不夠，能高安東軍沿途無山屋，沒有帳篷或露宿袋幾乎是找死，如果今天少年的家人沒有越想越不對，毫無意外又會是一則山難悲劇。

其次，山上是否有訊號本來就很難說，電話打不通是常有的事。要找到訊號，一般要往無遮蔽的稜線上找較有機會，或是里程標偶爾會加註「手機通訊點」，這些資訊在登山隊記錄裡很容易找到。登山者應該告知家屬電話有打不通的可能，並且告知行程天數、額外預留天數，若超過時間就該報案等。少年的家屬根本就是因為瞎緊張，碰巧救了他一命！

申請過入山、入園，就知道必填資料之一就是「緊急聯絡人/留守人」，且必須是家人。只要家裡有人要去登山，山下的家人就應該有登山基本常識，無論是裝備、行程、參加人員，都應該有所了解。因此筆者上山前，一定留一份計畫書在家，內容包含「裝備清單」、「山上步程」、「上山交通」、「參加人員」等，並且儘可能讓家人參與(旁觀)打包過程。平時也要能聊到相關話題，如此一來，家人即使沒上過山，多少也會吸收相關知識，對登山者是一種無形的保障。

了解山，不只是為了入山，而是讓人學習「真正的謙卑」。說生態保育或許太過陽春白雪，那麼保命總比較實在了吧？就登山者而言，對山不能驕傲，山要取人性命何其容易？驕傲頂多是完成壯舉的成就感；就平地人而言，對山也不能自卑，裹足不前而衍伸的厭惡與排斥，終究會成為無知、自大，再迴向到你我身邊的人，成為下一顆網友嗜啃的血饅頭。

（作者為戶外冒險作家）