揮別鬱悶的2020，迎來不可測的2021，世界已因疫情的衝擊悄然地發生劇變，而人們何時可以摘下口罩，走出疫情的陰影，重建未來的願景猶未可知。在台灣過去的一年，民進黨獲得了空前的政治成果，不僅蔡英文總統囊括史上最高票，進而締造了憲政體制五院「綠色大滿貫」的局面，更因緣際會透過全民防疫的傑出表現，使蔡政府的民調支持度衝上頂峰，居高不下。

擺在眼前的是，蔡英文絕對大權在握，予取予求，民進黨包山包海，對異己者步步進逼，趕盡殺絕，對在野黨、社會反對聲音以及重大爭議政策，則是強勢輾壓，毫無和解誠意與溝通作為。但凡事盛極必衰、物極必反，2020年末，終以開放萊豬與關閉新聞台兩大爭議收關，引爆民生食安和箝制言論自由兩大風暴，導致民調支持度逐漸鬆動，明顯下滑。

新的一年，是台灣沒有重大選舉、難得喘息休養的一年，但朝野政黨與各有所圖的政客們，是否也能暫卸權謀算計，好好思考做點本務正事，尚待觀察；但可以確信的是，民進黨的好日子已經過去了。

首先，新冠肺炎疫情的新生變數仍多，蔡政府一直以來靠防疫之功累積的老本，必然漸次抵消，甚至因為疫情新變化產生難測的危機。二是民意對蔡政府的不滿雖然被擋在前面的蘇內閣所吸納，但蘇能挺多久？接他的閣揆將牽動黨內接班矛盾會如何鬥、如何收場？都將削弱民進黨的執政基礎。

三是萊豬風暴勢將衝擊民進黨政府的治理效能，對台灣社會的影響有多大？尤其8月的反萊豬公投效應，將是同時考驗朝野兩黨政治能量的重大指標。最後是最難預測、但也是最重要的影響是美國拜登新政府對兩岸的政策態度，在民進黨失去寄予厚望的川普鷹派反中籌碼後，美中台三方與兩岸關係的新變化，對台灣政局發展也注入了新變數。

最新一期的《亞洲週刊》以蔡英文總統為封面，報導「台灣民選獨裁幕後：綠營新威權主義現象」專題，直批台灣民主政治發展逆流的新病態，其中「民選獨裁」的歷史實證，斑斑可數，無庸強辯，因此除了蘇貞昌一度回嗆，後來就不再爭論。事實上，台灣「民選」的參與度雖高，但選舉雖是民主政治的重要基礎，卻不代表必然的品質。

台灣民主發展當然遠勝中國大陸，這點無庸拿來比爛，但如今出現制度盲點、民粹歪風也是事實，尤其選民只有投票那天才是主人，政客選上後4年任期若無監督機制，那就是民主的假象！以現在蔡政府為例，任期中從國會、司法到媒體幾乎都被綠化，有何民主監督可言？又如一旦綠營有人做錯事遭抨擊時，網軍護航最常用的一句話就是：「那難道你要支持國民黨嗎？」如此豈不擺明是綁架民意，蠻橫地吃定民意無計可施？更何況國民黨仍有14個執政縣市，有侯友宜、蔣萬安等領先民調，民進黨何來囂張的本錢？而且藍營之外難道必無英傑？

2018年「韓流」興起前誰也沒想到，如今往者已矣，但每個時代自有新興者繼之，民進黨執政已種下民怨土壤，歷史的拐點自然就會順勢出現，且看2022，乃至2024。