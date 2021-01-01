時光不會倒流，歷史卻在重演。蔡英文政府打壓異己、審查思想、政治介入司法與媒體、箝制言論自由、拿中共當理由打擊異己，和蔣介石時代那麼相像。民進黨政府唱著「民主防禦機制」的高調，行踐踏民主扼殺言論自由之實，自詡全球民主模範生的台灣，一步步走回威權專斷的老路。30年一覺民主夢，原來我們沒有前進，只是輪迴，這何其悲哀。

蔡政府創下全球民主國家首例，關掉異議媒體中天新聞後，封殺言論自由的行動絲毫沒有鬆懈，馬上就向出版界砍下鍘刀。先是禁了大陸童書《等爸爸回家》，接著文化部重下手，宣布2021年2月1日起台灣出版由陸方授權、簡轉繁體字的書，都須先向文化部申請許可通過，才可向國家圖書館書號中心申請書號，否則無法免稅。消息一出，出版界一片嘩然，認為不但是重返威權時代的出版管制，甚至比過去更嚴苛，必然造成普遍的寒蟬效應。

扮演出版自由的劊子手

《出版法》在1999年廢除後，我國的創作與發行都自由開放，「禁書」時代就此終結。當時的新聞局發過公文，指大陸出版品不用再送審，20年來出版社也幾乎未再送審。現在蔡政府依據《兩岸條例》授權在1993年訂定的「大陸出版品許可辦法」，指其中規定大陸地區出版品如有宣揚共產主義或從事統戰者，不予許可，陸委會還據此聲稱要求送審「依法行政，有法必依」。事實上，該辦法在1999年新聞局發出大陸出版品不必送審的公文後，本就應該配合作放寬修正，現在蔡政府卻拿著早已不合時宜的舊法規來對大陸出版品下手，完全是開言論自由之倒車。何況即使是當年的威權政府，也只有事後查禁，並不作出版的事前審查，蔡政府可謂更勝於藍。

而且，該辦法不予許可的兩個標準都有很大問題。一是宣揚共產主義，依大法官解釋，法律禁止人民主張共產主義或台獨都屬違憲，因其屬於言論自由。二是從事統戰，這部分沒有明確定義，全由行政機關片面裁決，說大陸防疫封城做得很嚴密、預估大陸經濟會在2035年超越美國算不算？探討兩岸和解之道呢？這讓行政權擁有切斷兩岸文化交流的強大權力，嚴重侵犯出版、思想與言論自由，將來恐怕任何對大陸有點正評的圖書都不能出版。

老一輩應該還記得，當年外來雜誌上有關大陸的內容都會被塗黑，免得老百姓的思想被「汙染」，如今在蔡政府眼中，人民的智商和判斷力顯然低到需要政府代勞，問題是政府憑什麼權力這麼做？文化部長李永得曾是首位打破威權政府禁令到大陸採訪的記者，現在卻殺氣騰騰地扮演出版自由的劊子手，何其諷刺。

李永得辯稱將朝「精準規範、低度管理」原則修法，中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可。此說完全脫離現實，在大陸出書都要透過出版社申請書號，書號掛的都是黨營出版社。生死令捏在文化部手裡，台灣出版社想出版大陸書籍，從此完全要仰政府鼻息，惴惴不安地自我設限，人民的言論自由與接收資訊的權利，就此打了大折扣。

防民進黨破壞民主自由

這不只是單一事件，而是蔡政府當起思想警察壓縮言論自由的諸多行動之一，從訂定《反滲透法》、用《社維法》移送台大教授和台南市議員、關掉中天52頻道、研擬《數位通訊傳播法》和《網際網路視聽服務管理法》、對反萊豬醫師蘇偉碩查水表，到現在審查大陸出版品，都是藉由黨政、國會、司法及網路操控，全方位無死角地一步步壓縮言論自由，只有迎合當道的聲音可以表述，這實質上就是思想箝制，逐漸改造輿論環境對民眾進行洗腦。

《亞洲週刊》刊出蔡英文總統身著龍袍的封面，指民進黨政府已成民選獨裁，蔡政府和該刊大打筆仗。但不是每個人眼睛都是瞎的，看不到蔡政府正鯨吞蠶食台灣的民主自由。李永得說審查是為了民主防禦機制，但現在對台灣民主自由最大的禍害正是被權力扭曲的民進黨政府。人民若不警覺，實施「綠色戒嚴」將不是危言聳聽。