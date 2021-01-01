蔡英文總統元旦演說，為開放美國萊豬進口辯解，稱這個難題歷經三任政府，已經沒有迴避不處理的空間，希望國人同胞體諒並能理解。

可能因為剛剛被《亞洲週刊》披上「英皇龍袍」，她用字遣詞格外謙虛，卻明顯把責任推給扁、馬兩任政府，用心可議。

尤其她說，「過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實」，而「台灣是依賴貿易生存的國家」，言外之意，她不得不負起責任為前朝收拾「爛攤子」，國人應該感謝她「勇於任事」才對。

但她顯然有所隱瞞，為什麼非開放不可？馬政府並未開放，但馬英九2016年卸任，當時兩岸關係好，台美關係也非常好，當時美國政府都承認這一點。為什麼到了她，就非開放不可？是蔡總統自己對美國做了什麼承諾，非開放不可嗎？

AIT處長酈英傑任期將屆，就職業外交官而言，酈處長3年來表現極為傑出，台美關係更多突破，對台軍售金額創新紀錄，唯一缺憾可能是美豬進口問題，如今開放成真，酈處長任期堪稱功德圓滿。

蔡總統還隱瞞另外一件事，雖然聯合國在2012年制訂萊劑殘留標準，但歐洲食品安全局隨即發表聲明，認為聯合國的評估報告，並未包含對孩童、老人、孕婦、肝腎臟疾病及心血管疾病患者的特別風險評估，因而拒絕採信，因而歐盟至今仍未開放使用瘦肉精。

俄羅斯研究認定，不能確認含瘦肉精肉品對人類健康無害，尤其考慮俄羅斯人喜好食用內臟因素，決拒絕開放萊劑使用。大陸最初未限制萊劑，但從2011年起開始禁用，1年內近千人違法被捕。含萊劑肉品自然禁止進口。

全世界超過160個國家禁用萊劑，台灣是第28個開放的國家，如果台灣還是獨立自主的國家，又何必急著擠進少數圈，莫非蔡總統有難言之隱？