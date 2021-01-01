由於台海雙方主政者缺乏互信，再加上新冠肺炎疫情干擾及美陸對抗等因素影響，2020年的兩岸關係見證了近年來的新低。雖說台海不至於立即陷入戰火，要恢復正常化往來仍屬難事。更重要的是，拜登即將就任美國總統，美陸兩強關係將有新轉變，台灣民眾當然希望兩岸關係亦能順勢改善，不再成為執政黨炒作仇共激情的素材。

蔡英文總統發表元旦談話，提醒對岸當局，只要有心改善兩岸關係，「在符合對等尊嚴的原則下」，台灣願意共同促成有意義的對話。她也重申「不冒進、堅守原則」的立場，希望兩岸能「共同討論、找出方法、務實解決問題」，並希望在疫情受到控制後，「期待兩岸人民會逐步恢復正常有序的交流」。

很明顯，蔡英文談話是將恢復兩岸正常互動的球丟回給大陸國家主席習近平，等同軟性回應他堅持「一個中國、九二共識」是兩岸對話基礎的年末呼籲。若從她的遣詞用字來解讀，就是民進黨「不反對推進民間往來」，但官方接觸就免了吧，反正只要國際社會疑中潮流未變，輔以民進黨牢牢掌控的輿論操作，她都能將一切過錯歸咎於對岸設下的政治障礙，不是嗎？

先不說難以做到的官方溝通機制，倘若蔡政府真的在意民間往來，何不在此時盡快公布大陸台商及其眷屬返台過年的防疫措施？不是也應盡快與大陸相關單位協商返台包機及航點嗎？試問，維護自己國民返鄉權益難道不是政府的基本責任嗎？

當民航機搭載國人從疫情嚴重的英國返台時，衛福部長陳時中要大家以同理心看待這群希望回來的同胞。對此，國人也想問：為何蔡政府就不能以相同方式對待在陸生活的國人呢？當在陸台商呼籲衛福部比照短期國際商務客來台的防疫措施，以「春節泡泡」模式縮短隔離天數，好方便去年因疫情相隔一整年的國人及其眷屬能回台團聚時，陳時中只冷冰冰地回說「我不會放」，一句話傷透多少台商的心！去年的「小明之亂」已讓人看透民進黨雙重標準的醜陋面目，這次若再強硬管制台商返台，豈不讓人看破蔡英文言行不一的作為。

再者，如果蔡政府有化解兩岸對立的真心誠意，為何又要對大陸出版品進行審查？難道童書讚揚大陸防疫成績就能顛覆台灣的民主制度？民進黨也太玻璃心了吧！民進黨對少部分教科書歌功頌德日本殖民統治卻視若無睹，又是基於什麼標準的台灣價值？

當然，共軍一再侵擾台灣空域的作法實不可取，因為此舉非但不能降低兩岸擦槍走火的潛在危險，反而讓民進黨更有限縮兩岸互動的藉口。面對拜登上任後的國際新局，中共當局對台海情勢的對策也應有新思維，何不從降低台海軍事對峙做起。

若真如蔡總統所言，台灣的國際地位因防疫成就而大幅提高，何不回頭向習近平主動釋出善意，這才是展現自信的積極作為。否則一面口惠說期待兩岸人民逐步恢復交流，一面又以行政措施緊縮兩岸各項交流，言行不一，陸方自然會看破蔡政府的手腳，所謂的兩岸對話恐怕也只是空談。

（作者為國家政策研究基金會國家安全組副研究員）